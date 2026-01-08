こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
NEXYZ.東海、富士市ゼロカーボン戦略に主体参画
NEXYZ.Groupの地域会社、金融機関と連携し脱炭素化推進
株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼グループ代表：近藤太香巳、証券コード：4346 、以下当社）の地域会社である株式会社NEXYZ.東海（以下、NEXYZ.東海）は、2025年12月10日付で、静岡県富士市が主導する「富士市ゼロカーボン金融連携推進協議会」において、主体的に脱炭素支援を担う支援主体の7社目として参画いたしました。 NEXYZ.東海は、初期投資0円で最新の省エネ設備を導入できるサービス「ネクシーズZERO」を通じ、地域企業のカーボンニュートラル実現と持続可能な経済成長を強力にバックアップしてまいります。
NEXYZ.Groupは、社会問題と経営課題の解決をビジネスコンセプトに掲げ、「初期投資オールゼロ」の仕組みで成長を続けてきました。特に脱炭素経営の方針を示しづらい中小企業に対し、LED照明や空調、キュービクル（受電設備）などの省エネ設備を月額制で提供し、CO₂排出量およびコストの削減を支援しています。
全国に40拠点のネットワークを展開し、静岡県内では支店を地域子会社化（NEXYZ.東海）することで、より地元密着型の事業活動を推進しています。 また、全国で140社を超える金融機関と提携しており、静岡県では静岡銀行、浜松磐田信用金庫、三島信用金庫の3社と提携済みです。
今回の富士市での活動は、これら提携金融機関や自治体との強固なパートナーシップを基盤とした、実効性の高い地域支援の一環となります。
＜NEXYZ.東海の協議会における主な役割＞
脱炭素経営のきっかけ創造 省エネ効果や利益シミュレーションを可視化し、無料の現地調査を実施します。
「見える化」の推進 導入設備によるCO₂削減データを集計・提供し、事業者の脱炭素への取組みをエビデンスとして活用可能にします。
地域経済の好循環 地元の工事業者やメーカーと連携し、地域内での経済循環（エコシステム）を創出します。
▼富士市ゼロカーボン金融連携推進協議会 概要
設立日：令和6年12月11日
構 成：富士市、静岡銀行をはじめとする地域金融機関（推進主体11団体）、およびNEXYZ.東海を含む専門事業者（支援主体7団体）
目 的：産業部門の温室効果ガス排出量削減に向けた地域ぐるみの支援体制構築 https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1030050000/p004090.html
▼株式会社NEXYZ.東海（株式会社NEXYZ.Group 連結子会社）
サービス：「ネクシーズZERO」https://service.nexyz-zero.jp/
企業・自治体向け設備導入支援（初期投資0円・月額料金制）
所在地 ：静岡県静岡市葵区御幸町11-30 エクセルワード静岡ビル 6F
代表者 ：社長執行役員 CEO 斉藤 良悟 当
当社の省エネ設備導入実績は11万件を突破しており、これによるCO₂排出削減量は累計231万トン（2025年10月末時点）に達しています。また、2020年には環境大臣より「エコ・ファースト企業」に認定されており、国内わずか94社の環境トップランナー企業の一員として、責任ある脱炭素支援を行っています。
本件に関するお問合わせ先
株式会社NEXYZ.Group
グループ広報・IR（担当：嶋田）
TEL：03-6415-1178
MOBILE：090-7135-5085
Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp
関連リンク
ネクシーズZERO
https://service.nexyz-zero.jp/
株式会社NEXYZ.
https://www.nexyz.jp/
株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼グループ代表：近藤太香巳、証券コード：4346 、以下当社）の地域会社である株式会社NEXYZ.東海（以下、NEXYZ.東海）は、2025年12月10日付で、静岡県富士市が主導する「富士市ゼロカーボン金融連携推進協議会」において、主体的に脱炭素支援を担う支援主体の7社目として参画いたしました。 NEXYZ.東海は、初期投資0円で最新の省エネ設備を導入できるサービス「ネクシーズZERO」を通じ、地域企業のカーボンニュートラル実現と持続可能な経済成長を強力にバックアップしてまいります。
NEXYZ.Groupは、社会問題と経営課題の解決をビジネスコンセプトに掲げ、「初期投資オールゼロ」の仕組みで成長を続けてきました。特に脱炭素経営の方針を示しづらい中小企業に対し、LED照明や空調、キュービクル（受電設備）などの省エネ設備を月額制で提供し、CO₂排出量およびコストの削減を支援しています。
全国に40拠点のネットワークを展開し、静岡県内では支店を地域子会社化（NEXYZ.東海）することで、より地元密着型の事業活動を推進しています。 また、全国で140社を超える金融機関と提携しており、静岡県では静岡銀行、浜松磐田信用金庫、三島信用金庫の3社と提携済みです。
今回の富士市での活動は、これら提携金融機関や自治体との強固なパートナーシップを基盤とした、実効性の高い地域支援の一環となります。
＜NEXYZ.東海の協議会における主な役割＞
脱炭素経営のきっかけ創造 省エネ効果や利益シミュレーションを可視化し、無料の現地調査を実施します。
「見える化」の推進 導入設備によるCO₂削減データを集計・提供し、事業者の脱炭素への取組みをエビデンスとして活用可能にします。
地域経済の好循環 地元の工事業者やメーカーと連携し、地域内での経済循環（エコシステム）を創出します。
▼富士市ゼロカーボン金融連携推進協議会 概要
設立日：令和6年12月11日
構 成：富士市、静岡銀行をはじめとする地域金融機関（推進主体11団体）、およびNEXYZ.東海を含む専門事業者（支援主体7団体）
目 的：産業部門の温室効果ガス排出量削減に向けた地域ぐるみの支援体制構築 https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1030050000/p004090.html
▼株式会社NEXYZ.東海（株式会社NEXYZ.Group 連結子会社）
サービス：「ネクシーズZERO」https://service.nexyz-zero.jp/
企業・自治体向け設備導入支援（初期投資0円・月額料金制）
所在地 ：静岡県静岡市葵区御幸町11-30 エクセルワード静岡ビル 6F
代表者 ：社長執行役員 CEO 斉藤 良悟 当
当社の省エネ設備導入実績は11万件を突破しており、これによるCO₂排出削減量は累計231万トン（2025年10月末時点）に達しています。また、2020年には環境大臣より「エコ・ファースト企業」に認定されており、国内わずか94社の環境トップランナー企業の一員として、責任ある脱炭素支援を行っています。
本件に関するお問合わせ先
株式会社NEXYZ.Group
グループ広報・IR（担当：嶋田）
TEL：03-6415-1178
MOBILE：090-7135-5085
Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp
関連リンク
ネクシーズZERO
https://service.nexyz-zero.jp/
株式会社NEXYZ.
https://www.nexyz.jp/