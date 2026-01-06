【矢野経済研究所 ワッツセミナーVol.242】 1月13日 「採用担当者向けアンケートから読み解くスポットワーク仲介サービス市場～スキマバイトアプリの活用実態と今後の成長ポテンシャル～」 ライブ配信
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、ワッツセミナーVol.242 「採用担当者向けアンケートから読み解くスポットワーク仲介サービス市場～スキマバイトアプリの活用実態と今後の成長ポテンシャル～」を1月13日にオンラインライブ配信いたします。
深刻な人手不足が続くなか、単発・短時間ではたらく「スポットワーカー」の活用が、多様な業種の企業で現実的な選択肢となりつつあります。
本セミナーでは、一般企業・団体の採用担当者1,000人へのWEBアンケートの結果を基に、企業におけるスキマバイトアプリの活用実態やスキマバイトアプリ市場がもつポテンシャルについて、当社生活・環境・サービス産業ユニット 上級研究員 佐藤 駿大がご説明いたします。
ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
14:30～15:20 「採用担当者向けアンケートから読み解くスポットワーク仲介サービス市場～スキマバイトアプリの活用実態と今後の成長ポテンシャル～」
1．スポットワーク仲介サービス市場の概況
2．アンケート結果より～企業におけるスキマバイトアプリの活用実態～
解説項目：単発アルバイトの活用業務と活用理由、スキマバイトアプリの認知率・利用経験率、マッチングの平均所要時間、アルバイト採用費に占めるアプリ利用費の割合 等
3．アンケート結果より～企業から見たスキマバイトアプリの評価・選択要因の分析～
解説項目：ブランド別の満足度とその理由、非利用企業がアプリ選定時に重視するポイント 等
4．スキマバイトアプリのポテンシャル市場規模
15:20～15:30 質疑応答
講師：
株式会社矢野経済研究所
生活・環境・サービス産業ユニット
上級研究員
佐藤 駿大
【開催要綱】
◆開催日時：2026年1月13日（火）14:30～15:30
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2026年1月9日（金）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2026/0113_2.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337379&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
プレスリリース詳細へ