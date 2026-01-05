産業用および自動車用動力伝達製品市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月26に「産業用および自動車用動力伝達製品市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。産業用および自動車用動力伝達製品に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
産業用および自動車用動力伝達製品市場の概要
産業用および自動車用動力伝達製品市場に関する当社の調査レポートによると、産業用および自動車用動力伝達製品市場規模は 2035 年に約3230億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 産業用および自動車用動力伝達製品市場規模は約9249億米ドルとなっています。産業用および自動車用動力伝達製品に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 12.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、産業用および自動車用動力伝達製品の市場シェアの拡大は、新興国における大規模なインフラ投資の結果です。発展途上国はインフラに多額の投資を行っており、建設機械や鉱山機械に使用される高耐久性動力伝達製品の需要を押し上げています。2024－2025年度の連邦予算に関する報告書では、インフラへの資本支出が約1,340億米ドルに増加したことが指摘されています。当社の分析によると、道路、鉄道、電力プロジェクトへのこの巨額の資金投入は、これらのプロジェクトで使用される重機に必要な耐久性の高いギアボックス、ドライブシャフト、油圧トランスミッションの長期的な需要を確保することになる可能性があります。
産業用および自動車用動力伝達製品に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/global-industrial-and-automotive-power-transmission-products-market/114934
産業用および自動車用動力伝達製品に関する市場調査によると、風力発電容量の増加に伴い、市場シェアが拡大する見込みです。再生可能エネルギー産業は、大型産業用ギアやヨー駆動装置の重要な需要家です。風力タービンは大型化・高出力化が進むにつれ、動力伝達システムは膨大なトルク負荷に耐える必要があります。米国エネルギー省によると、2023年時点で米国の陸上風力発電設備の設置容量は150,492MWに達しています。当社アナリストの見解では、こうした大型タービンの設置が継続的に行われることで、遠隔地でも長期間メンテナンスフリーで使用できる、高い信頼性を備えた特殊な遊星歯車装置の市場が拡大すると予測されます。
しかし、貿易政策の分断や関税制度による構造コストの上昇など、投入コストの増加や利益率の柔軟性の低下につながるいくつかの主要因が、今後数年間の市場成長を抑制する可能性が高いと予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338405&id=bodyimage1】
産業用および自動車用動力伝達製品市場セグメンテーションの傾向分析
産業用および自動車用動力伝達製品市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、産業用および自動車用動力伝達製品の市場調査は、製品タイプ別、電力定格別、アプリケーション別、最終用途産業別、流通別と地域別に分割されています。
産業用および自動車用動力伝達製品市場の概要
産業用および自動車用動力伝達製品市場に関する当社の調査レポートによると、産業用および自動車用動力伝達製品市場規模は 2035 年に約3230億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 産業用および自動車用動力伝達製品市場規模は約9249億米ドルとなっています。産業用および自動車用動力伝達製品に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 12.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、産業用および自動車用動力伝達製品の市場シェアの拡大は、新興国における大規模なインフラ投資の結果です。発展途上国はインフラに多額の投資を行っており、建設機械や鉱山機械に使用される高耐久性動力伝達製品の需要を押し上げています。2024－2025年度の連邦予算に関する報告書では、インフラへの資本支出が約1,340億米ドルに増加したことが指摘されています。当社の分析によると、道路、鉄道、電力プロジェクトへのこの巨額の資金投入は、これらのプロジェクトで使用される重機に必要な耐久性の高いギアボックス、ドライブシャフト、油圧トランスミッションの長期的な需要を確保することになる可能性があります。
産業用および自動車用動力伝達製品に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/global-industrial-and-automotive-power-transmission-products-market/114934
産業用および自動車用動力伝達製品に関する市場調査によると、風力発電容量の増加に伴い、市場シェアが拡大する見込みです。再生可能エネルギー産業は、大型産業用ギアやヨー駆動装置の重要な需要家です。風力タービンは大型化・高出力化が進むにつれ、動力伝達システムは膨大なトルク負荷に耐える必要があります。米国エネルギー省によると、2023年時点で米国の陸上風力発電設備の設置容量は150,492MWに達しています。当社アナリストの見解では、こうした大型タービンの設置が継続的に行われることで、遠隔地でも長期間メンテナンスフリーで使用できる、高い信頼性を備えた特殊な遊星歯車装置の市場が拡大すると予測されます。
しかし、貿易政策の分断や関税制度による構造コストの上昇など、投入コストの増加や利益率の柔軟性の低下につながるいくつかの主要因が、今後数年間の市場成長を抑制する可能性が高いと予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338405&id=bodyimage1】
産業用および自動車用動力伝達製品市場セグメンテーションの傾向分析
産業用および自動車用動力伝達製品市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、産業用および自動車用動力伝達製品の市場調査は、製品タイプ別、電力定格別、アプリケーション別、最終用途産業別、流通別と地域別に分割されています。