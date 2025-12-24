こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
世界遺産・姫路城“大天守貸切”〈究極の城体験〉が叶う「姫路城プレミアム・ナイトツアー」解禁〜2026年3月13日（金）14日（土）20日（金・祝）開催〜
公益社団法人 姫路観光コンベンションビューローは、世界文化遺産・国宝 姫路城の大天守に、閉城後・完全貸切で入城いただく「第4回 姫路城プレミアム・ナイトツアー」を、2026年3月13日（金）、14日（土）、20日（金・祝）の3日間、各日10名限定で開催いたします。本ツアーは、閉城後の姫路城に参加者限定で入城し、夜ならではの静寂に包まれた大天守や城内を、専門的な解説とともに巡る、少人数制の体験型プログラムです。
「第4回姫路城プレミアム・ナイトツアー」 のみどころ
■ 誰もいない夜の大天守へ、参加者だけの貸切入城
閉城後の姫路城に参加者だけが体験できる特別な城内巡り。昼間とは異なる静かな道中や、夜ならではの天守の表情をご覧いただけます。さらに、誰もいない夜の大天守に入れるのは、このツアーだけの特権です。静寂に包まれた特別な空間を、ぜひ心ゆくまでお楽しみください。
■初公開を含む“非公開のエリア”へ
今回、少人数制だからこそ実現した非公開エリアの見学も大きな注目ポイントです。今回は、いずれも「初公開」となるエリアを特別にご用意しました。
【初公開】大天守地階北側から入る「台所櫓」
【初公開】三階北側、普段は閉ざされた内室（板戸と石打棚）
それらの目的は、防御のためか、あるいは生活のためか。専門家の解説とともに、参加者自身の目で確かめることができます。
■ 城郭研究専門員による、ツアー限定の特別解説
ツアーのテーマは「姫路城・時を超える城主の対話〜三武将（羽柴・池田・本多）の夢、白鷺に宿る〜」。姫路市立城郭研究室 城郭研究専門員の三角菜緒氏の特別解説により、三人の城主が姫路城に託した思いや時代背景を、夜の姫路城という最高の舞台で紐解いていきます。
■ 見学後は、城主ゆかりの「夜食」を囲む特別な時間
ツアーの締めくくりは、姫路城迎賓館での夜食付き座談会をご用意。城主にまつわる食材を用いた料理を味わいながら、研究専門員に直接質問できる、城好き垂涎の“語りの時間”をご提供し、姫路城への理解をさらに深めていただきます。
「第4回姫路城プレミアム・ナイトツアー」 概要
■ 開催概要（抜粋）
⑴ 日時
令和８年３月１３日（金）、３月１４日（土）、３月２０日（金・祝） 全３回
各日とも １７:００〜２１:００（予定）
⑵ テーマ
姫路城・時を超える城主の対話〜三武将（羽柴・池田・本多）の夢、白鷺に宿る〜
⑶ 解説員
姫路市立城郭研究室 城郭研究専門員 三角 菜緒
⑷ 実施内容
・解説者の解説とともに大天守内を含む有料区域を巡る
・非公開エリアの見学、体験
・その他おもてなし（解説者との交流、軽食、土産等）
⑸ 行程
■ 参加者募集について
⑴ 募集期間 令和７年１２月２４日(水)から令和８年３月１０日(火)
※各催行日の１０日前まで募集
⑵ 募集人数
各日１０名（先着順）
⑶ 参加費用
大人５０，０００円(税込)、高校生以下２５，０００円(税込)
⑷ 参加条件
小学生以上
※高校生以下は大人の同伴必須
※小学生は１名につき大人１名の同伴必須
⑸ 申込方法
姫路観光コンベンションビューロー公式ホームページ「ひめのみち」からお申込みください。
https://www.himeji-kanko.jp/event/1825/
※詳細は、「第４回姫路城プレミアム・ナイトツアーチラシ」をご参照ください。
本件に関するお問合わせ先
〒６７０−００１２ 姫路市本町６８
公益社団法人 姫路観光コンベンションビューロー（担当 北山・岡田・中川）
電話 ０７９−２８７−３６５５ e-mail hime-kanko@himeji-kanko.jp