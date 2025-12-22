生体認証決済市場は2032年までに348億米ドルに急成長し、年平均成長率16.84%で成長する見込み
世界のバイオメトリック決済市場は、セキュアで高速、かつ非接触型の決済ソリューションへの需要の高まりにより、かつてない成長を遂げています。2023年の市場規模は86億米ドルと評価されており、2032年には348億米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年にかけて堅調な年平均成長率（CAGR）16.84％を反映しています。バイオメトリック決済システムは、指紋、顔認識、虹彩スキャンなどの固有の身体的特徴を活用しており、ユーザーはPINやパスワードを入力することなく、迅速に取引を認証できます。オンライン詐欺の増加に伴い、これらの技術は従来の決済方法に比べて、より高いレベルのセキュリティと利便性を提供します。
バイオメトリック決済市場の成長は、スマートフォンの普及拡大によって促進されており、デジタルウォレットやモバイル決済アプリでバイオメトリック認証が標準機能となっています。世界中のスマートフォンの約60％がバイオメトリック認証をサポートしており、市場浸透を後押ししています。欧州連合の改正決済サービス指令（PSD2）のような政府規制も、デジタル取引における強力な顧客認証（SCA）を義務付けることで、バイオメトリック決済の採用を促進しています。COVID-19パンデミックは非接触型取引の必要性を加速させ、Amazonの「Amazon One」手のひら認証システムのような革新は、消費者がバイオメトリック決済ソリューションに対応する準備ができていることを示しました。全体として、金融機関、小売店、テクノロジープロバイダーがバイオメトリクスを統合してセキュリティ、利便性、ユーザー体験を向上させるにつれて、市場は大幅な拡大が見込まれています。
セグメンテーション分析
バイオメトリック決済市場は、コンポーネント、バイオメトリックモード、技術タイプなど複数のセグメントで分析できます。コンポーネント別では、2023年にハードウェアが市場をリードしました。これは、バイオメトリックデータを迅速に処理できるセンサーやデバイスがシームレスな認証を提供するためです。高品質な指紋センサーや手のひらスキャナーは迅速な認証を可能にし、ハードウェアは市場採用の重要な推進力となっています。一方、ソフトウェアは予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されます。高度なバイオメトリックソフトウェアは、暗号化や不正検出アルゴリズムを通じてデータセキュリティを確保し、パターンを分析して不正アクセスを防止しながら、機密性の高いユーザー情報を保護します。
バイオメトリックモードでは、指紋認証が速度、使いやすさ、コスト効率の面で市場を支配しています。消費者や小売業者は、小売および電子商取引で迅速な認証が可能な指紋システムを好んで使用しています。一方、顔認証は最も急速に成長すると予測されています。非接触かつハンズフリーの顔認証は、衛生志向の決済方法への需要の高まりに応え、安全な認証を提供します。顔認証は、デジタルウォレット、POSシステム、小売環境にますます統合されており、速度と利便性が求められる場面で活用されています。
技術タイプ別に見ると、2023年には接触型バイオメトリックシステムが大きな市場シェアを占めました。指紋および手のひら認証技術は物理的接触を必要とし、高い精度と信頼性を提供します。接触型システムは広く信頼されており、精度が重要な環境で不可欠です。一方で、顔認証や虹彩スキャンを含む非接触型システムは、急速な成長が見込まれています。物理的接触なしでユーザーを認証でき、高スループットに対応し、モバイルや公共インフラのアプリケーションと統合できる能力により、空港、スタジアム、混雑する小売店などの大規模環境で特に魅力的です。
