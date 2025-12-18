ジブラルタ生命保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：蕪木 広義）は、親会社であるプルデンシャル・ファイナンシャル（本社：米国）が創設した「坂口 陽史（さかぐち きよふみ）ゴールデン・ハート・メモリアル・アワード*」の2025年度受賞者に、上野 裕史（うえの ひろし）が選定されたことを受け、上野が寄付先として希望した3つの団体へ同賞の賞金合わせて１万USドル（※）を贈呈しました。

＜目録贈呈の様子（左から、美濃さま、上野）＞

12月11日（木）、メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパンの美濃直美（みのう なおみ）さまが当社の阪神支社にお越しくださいました。上野は「今回の寄付が子どもたちの夢を叶える一助になれば、大変嬉しいです」 と述べ、寄付目録を贈呈しました。美濃さまからは、「子どもたちの夢の実現に、大切に使わせていただきます。心より感謝申し上げます」と、感謝の言葉をいただきました。

※ 寄付金額について

1万USドルの賞金は、振込手配時点の円－ドル為替レートで日本円に換算し、寄付しております。

日本円での寄付金額は、メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパンが50万円、love.futbol Japanが54万7,400円、MDRT Foundation-Japanが50万円、（合計1,547,400円）となりました。

＊「坂口 陽史ゴールデン・ハート・メモリアル・アワード」について

賞名に冠されている坂口 陽史（故人）は、プルデンシャル・ファイナンシャル（本社：米国ニュージャージー州ニューアーク）の国際保険部門の育ての親で、プルデンシャル生命保険株式会社の創業者です。

同賞は、世界最大級の金融サービス機関であるプルデンシャル・ファイナンシャルが掲げる生命保険に対する理念、そしてお客さまに対する一生涯にわたる献身的なサービスの提供といった使命を社員に伝承していくため、2002年に創設されました。プルデンシャル・ファイナンシャルの国際保険部門傘下の生命保険会社で、最も良き手本となった営業社員を各社ごとに毎年1名選定し、その栄誉を称えるとともに、受賞者が希望する慈善団体等に１万ドルを受賞者名で寄付します。

今回受賞した上野は、常にお客さまに焦点を合わせた質の高いビジネスを追求している姿勢に加え、ボランティア意識も非常に高く、地域社会への積極的で多様な貢献活動が評価され、ジブラルタ生命全国の営業社員約7,000名の代表として選ばれました。