株式会社LIHIT LAB.（本社：大阪市中央区農人橋1-1-22 代表取締役社長：田中宏和）は、2025年11月下旬より、『FRIOR』(フリオール)シリーズからルーズリーフ保存用バインダーを発売します。(1品番3SKU) 『FRIOR』(フリオール)シリーズは、2025年2月、学生をターゲットにしたカラフルな5色展開の26穴バインダー(B5サイズ)として発売。授業科目ごとに色分け保存できる点も使いやすい商品です。新発売する今回のバインダーは、大容量350枚タイプで、書き終わったルーズリーフを1冊にまとめて保存することができます。JIS規格ルーズリーフバインダーの大容量タイプは市場では少なく、まとめて保存したかったお客様のお悩みを解決します。

https://store.lihit-lab.com/

商品の特長

品番：N-2078品名：ルーズリーフ保存用バインダー定価(税抜)：825円(750円)本体サイズ：縦263×横200×背幅47mm材質：表紙・ストッパー/ポリプロピレン(本体生地厚：1.0mm)、とじ具/ポリプロピレン・ABS樹脂

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/n-2078.html

関連既存品

品番：N-2025品名：FRIOR(フリオール) バインダー定価(税抜)：495円(450円)規格：B5・S型 26穴本体サイズ：縦274×横223×背幅24mm材質：表紙/ポリプロピレン(本体生地厚：0.9mm)、とじ具/スチール・ABS樹脂

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/n-2025.html

株式会社 LIHIT LAB. 会社概要

■名称 株式会社ＬＩＨＩＴ ＬＡＢ．（リヒトラブ）■代表者 代表取締役社長 田中宏和■本社所在地 大阪市中央区農人橋1-1-22■TEL: 06-6946-2525(代表)■設立 昭和23年5月■資本金 18億3,000万円ホームページ：https://www.lihit-lab.com

この件に関するお客様のお問い合わせ先

お客様相談窓口 06-6946-3931