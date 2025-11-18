ビジネスAIプラットフォーム「NuraGrid」、11月18日より「Kimi K2 Thinking」をZero Data Retentionモデルで提供開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334639&id=bodyimage1】
ビジネスAIプラットフォーム「NuraGrid（ニューラグリッド）」を提供する株式会社APOLLO11（本社：愛知県名古屋市昭和区、代表取締役：吉丸 彰）は、2025年11月18日より、NuraGrid上で利用可能な新たな生成AIモデルとして「Kimi K2 Thinking」をZero Data Retention（以下、ZDR）モデルで提供開始したことをお知らせいたします。
これにより、ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity、DeepSeek、Grokなどの主要モデルに加え、「Kimi K2 Thinking」を機密性の高い業務でも安心して利用できる形で提供し、ビジネス現場で求められる「高性能」と「高いセキュリティ」の両立をさらに強化します。
■発表の背景
生成AIは、業務効率化・高度化の中核技術として急速に普及する一方で、「機密情報をどこまでAIに入力してよいのか」という不安や、「規制・コンプライアンス上の制約から、クラウド上のAI活用に踏み切れない」といった課題が、特に金融・法務・医療・公共などの分野で顕在化しています。
NuraGridは、ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity、DeepSeek、Grokなど複数の生成AIモデルを1つのプラットフォームに統合し、業務ごとに最適なAIを選び分けられる環境を提供してきました。一方で、「機密データを扱う業務においても、最新の生成AIを安全に活用したい」というニーズは年々高まっており、その解決策としてZDRモデルの拡充が求められていました。
今回、思考・推論に強みを持つ「Kimi K2 Thinking」をZDRモデルとして提供することで、「高度な推論能力」と「データが残らない安心感」を両立し、より多くの現場でのAI活用を後押しします。
■Zero Data Retention（ZDR）モデルとは
Zero Data Retentionモデルとは、AI推論時に入力されたテキストやファイル、メタデータ等をサーバー側に保存せず、モデルの再学習や外部利用にも用いない運用形態を指します。これにより、以下のようなメリットが期待できます。
・顧客データや社内機密情報がAIベンダー側に蓄積されない
・機密情報の二次利用リスクを極小化
・コンプライアンスや社内セキュリティポリシーに沿った運用が可能
・情報漏えいリスクへの懸念を抑えつつ、最新モデルを活用できる
「Kimi K2 Thinking」をZDRモデルとして提供することで、特に機密性の高い業務においても、安心して生成AIを業務プロセスに組み込むことが可能になります。
■「Kimi K2 Thinking」ZDR提供の主な特徴
1．思考・推論に強いモデルを、安全性重視の現場で活用可能
Kimi K2 Thinkingは、長文の読解や複雑な条件整理、複数案の比較検討など、「考える」プロセスを伴うタスクに適したモデルです。ZDRモデルとして提供することで、戦略立案、契約書レビュー、リスク分析、研究開発資料の検討など、機密情報を含む高度な思考業務でも利用しやすくなります。
2．既存のNuraGrid環境から、追加設定なしで利用開始
NuraGridの既存ユーザーは、新たなアカウント開設や個別のAPI接続設定を行うことなく、NuraGridのモデル選択画面から「Kimi K2 Thinking（ZDR）」を選ぶだけで利用を開始できます。チャット、プロンプトライブラリ、各種エージェント機能からシームレスに呼び出せるため、現場のオペレーションを変えることなく、安全性の高いモデルを業務に組み込めます。
3．「性能 × セキュリティ」の観点でモデルを使い分け
ビジネスAIプラットフォーム「NuraGrid（ニューラグリッド）」を提供する株式会社APOLLO11（本社：愛知県名古屋市昭和区、代表取締役：吉丸 彰）は、2025年11月18日より、NuraGrid上で利用可能な新たな生成AIモデルとして「Kimi K2 Thinking」をZero Data Retention（以下、ZDR）モデルで提供開始したことをお知らせいたします。
これにより、ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity、DeepSeek、Grokなどの主要モデルに加え、「Kimi K2 Thinking」を機密性の高い業務でも安心して利用できる形で提供し、ビジネス現場で求められる「高性能」と「高いセキュリティ」の両立をさらに強化します。
■発表の背景
生成AIは、業務効率化・高度化の中核技術として急速に普及する一方で、「機密情報をどこまでAIに入力してよいのか」という不安や、「規制・コンプライアンス上の制約から、クラウド上のAI活用に踏み切れない」といった課題が、特に金融・法務・医療・公共などの分野で顕在化しています。
NuraGridは、ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity、DeepSeek、Grokなど複数の生成AIモデルを1つのプラットフォームに統合し、業務ごとに最適なAIを選び分けられる環境を提供してきました。一方で、「機密データを扱う業務においても、最新の生成AIを安全に活用したい」というニーズは年々高まっており、その解決策としてZDRモデルの拡充が求められていました。
今回、思考・推論に強みを持つ「Kimi K2 Thinking」をZDRモデルとして提供することで、「高度な推論能力」と「データが残らない安心感」を両立し、より多くの現場でのAI活用を後押しします。
■Zero Data Retention（ZDR）モデルとは
Zero Data Retentionモデルとは、AI推論時に入力されたテキストやファイル、メタデータ等をサーバー側に保存せず、モデルの再学習や外部利用にも用いない運用形態を指します。これにより、以下のようなメリットが期待できます。
・顧客データや社内機密情報がAIベンダー側に蓄積されない
・機密情報の二次利用リスクを極小化
・コンプライアンスや社内セキュリティポリシーに沿った運用が可能
・情報漏えいリスクへの懸念を抑えつつ、最新モデルを活用できる
「Kimi K2 Thinking」をZDRモデルとして提供することで、特に機密性の高い業務においても、安心して生成AIを業務プロセスに組み込むことが可能になります。
■「Kimi K2 Thinking」ZDR提供の主な特徴
1．思考・推論に強いモデルを、安全性重視の現場で活用可能
Kimi K2 Thinkingは、長文の読解や複雑な条件整理、複数案の比較検討など、「考える」プロセスを伴うタスクに適したモデルです。ZDRモデルとして提供することで、戦略立案、契約書レビュー、リスク分析、研究開発資料の検討など、機密情報を含む高度な思考業務でも利用しやすくなります。
2．既存のNuraGrid環境から、追加設定なしで利用開始
NuraGridの既存ユーザーは、新たなアカウント開設や個別のAPI接続設定を行うことなく、NuraGridのモデル選択画面から「Kimi K2 Thinking（ZDR）」を選ぶだけで利用を開始できます。チャット、プロンプトライブラリ、各種エージェント機能からシームレスに呼び出せるため、現場のオペレーションを変えることなく、安全性の高いモデルを業務に組み込めます。
3．「性能 × セキュリティ」の観点でモデルを使い分け