【1日1時間家事チャレンジ】で、ママたちの暮らしが変わりました！
【1日1時間家事チャレンジ】で、ママが時間と笑顔を取り戻す
株式会社ライフタイム
（鳥取県、代表取締役社長：加藤洋子）が運営する
「タイムクリエイトlab」は、
2025年9月8日～22日に開催した
【1日1時間家事チャレンジ】
の結果を発表しました。
このチャレンジには
全国のママたち101名が参加。
「家事時間が半分に！」
「家族との会話が増えた！」など、
たった2週間でたくさんの
“うれしい変化”が起きました！
たった2週間で生まれたリアルな変化
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334053&id=bodyimage1】
家事時間1日100分が55分に！
家事時間が子どもとの
コミュニケーションの時間に
変化しました。
生み出した時間で
看護師とのWワークで
起業準備に挑戦しています！
（フルタイム、赤ちゃん・保育園児ママ）
中高生男子が家事をしてくれるように！1日47分家事達成！
家事をやりたくなる声かけをしたら、
週1夕食作りを分担
してくれるようになり、
会話も増えました！
（パートタイム、中高生ママ）
参加したママたちからは、
「寝る時間が早くなった」
「家族とのコミュニケーションが深まった」
など、暮らしそのものの
“質”が上がったという声が
たくさん届いています。
カギは「段取り力」でした！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334053&id=bodyimage2】
このチャレンジで目指したのは、
単なる“時短”ではありません。
子どもに自慢できる生き方働き方
を楽しめるママを増やすこと。
ポイントは、
どんな家事をしたいのか？から逆算する
「段取り力」です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334053&id=bodyimage3】
1時間以上かかっていた夕食作りが30分に！
子どもと一緒に夕食づくりすることで、
私自身も大助かり&ママと遊びたい！
という娘の想いも満たすことができました。
（時短勤務、赤ちゃん・保育園児ママ）
やり残しゼロで21時寝室行きに成功！
家事の段取りをマスター。
気がついたら今日のタスクが
全部終わっていました！
（時短勤務、赤ちゃんママ）
掃除嫌い→朝家事ルーティンでキレイをキープ！
元々10分以上かかっていた
トイレ掃除が2分で終わるように。
気持ちよく1日を
スタートできるようになりました。
株式会社ライフタイム
（鳥取県、代表取締役社長：加藤洋子）が運営する
「タイムクリエイトlab」は、
2025年9月8日～22日に開催した
【1日1時間家事チャレンジ】
の結果を発表しました。
このチャレンジには
全国のママたち101名が参加。
「家事時間が半分に！」
「家族との会話が増えた！」など、
たった2週間でたくさんの
“うれしい変化”が起きました！
たった2週間で生まれたリアルな変化
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334053&id=bodyimage1】
家事時間1日100分が55分に！
家事時間が子どもとの
コミュニケーションの時間に
変化しました。
生み出した時間で
看護師とのWワークで
起業準備に挑戦しています！
（フルタイム、赤ちゃん・保育園児ママ）
中高生男子が家事をしてくれるように！1日47分家事達成！
家事をやりたくなる声かけをしたら、
週1夕食作りを分担
してくれるようになり、
会話も増えました！
（パートタイム、中高生ママ）
参加したママたちからは、
「寝る時間が早くなった」
「家族とのコミュニケーションが深まった」
など、暮らしそのものの
“質”が上がったという声が
たくさん届いています。
カギは「段取り力」でした！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334053&id=bodyimage2】
このチャレンジで目指したのは、
単なる“時短”ではありません。
子どもに自慢できる生き方働き方
を楽しめるママを増やすこと。
ポイントは、
どんな家事をしたいのか？から逆算する
「段取り力」です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334053&id=bodyimage3】
1時間以上かかっていた夕食作りが30分に！
子どもと一緒に夕食づくりすることで、
私自身も大助かり&ママと遊びたい！
という娘の想いも満たすことができました。
（時短勤務、赤ちゃん・保育園児ママ）
やり残しゼロで21時寝室行きに成功！
家事の段取りをマスター。
気がついたら今日のタスクが
全部終わっていました！
（時短勤務、赤ちゃんママ）
掃除嫌い→朝家事ルーティンでキレイをキープ！
元々10分以上かかっていた
トイレ掃除が2分で終わるように。
気持ちよく1日を
スタートできるようになりました。