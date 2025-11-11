【1日1時間家事チャレンジ】で、ママたちの暮らしが変わりました！

写真拡大

【1日1時間家事チャレンジ】で、ママが時間と笑顔を取り戻す

株式会社ライフタイム
（鳥取県、代表取締役社長：加藤洋子）が運営する
「タイムクリエイトlab」は、

2025年9月8日～22日に開催した
【1日1時間家事チャレンジ】
の結果を発表しました。



このチャレンジには
全国のママたち101名が参加。


「家事時間が半分に！」
「家族との会話が増えた！」など、

たった2週間でたくさんの
“うれしい変化”が起きました！



たった2週間で生まれたリアルな変化

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334053&id=bodyimage1】

家事時間1日100分が55分に！

家事時間が子どもとの
コミュニケーションの時間に
変化しました。

生み出した時間で
看護師とのWワークで
起業準備に挑戦しています！
（フルタイム、赤ちゃん・保育園児ママ）


中高生男子が家事をしてくれるように！1日47分家事達成！

家事をやりたくなる声かけをしたら、
週1夕食作りを分担
してくれるようになり、
会話も増えました！
（パートタイム、中高生ママ）



参加したママたちからは、

「寝る時間が早くなった」
「家族とのコミュニケーションが深まった」

など、暮らしそのものの
“質”が上がったという声が
たくさん届いています。



カギは「段取り力」でした！

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334053&id=bodyimage2】

このチャレンジで目指したのは、
単なる“時短”ではありません。


子どもに自慢できる生き方働き方
を楽しめるママを増やすこと。


ポイントは、
どんな家事をしたいのか？から逆算する
「段取り力」です。

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334053&id=bodyimage3】

1時間以上かかっていた夕食作りが30分に！

子どもと一緒に夕食づくりすることで、
私自身も大助かり&ママと遊びたい！
という娘の想いも満たすことができました。
（時短勤務、赤ちゃん・保育園児ママ）


やり残しゼロで21時寝室行きに成功！

家事の段取りをマスター。
気がついたら今日のタスクが
全部終わっていました！
（時短勤務、赤ちゃんママ）


掃除嫌い→朝家事ルーティンでキレイをキープ！

元々10分以上かかっていた
トイレ掃除が2分で終わるように。

気持ちよく1日を
スタートできるようになりました。