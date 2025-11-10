糖尿病治療を支える中核原料、インスリンAPI市場がCAGR4.0％で持続成長へ
インスリンAPI（Active Pharmaceutical Ingredient）は、糖尿病治療において最も基盤的かつ不可欠な成分である。血糖コントロールを担うインスリン製剤の中核であり、その品質と安定供給は全世界の医療システムの持続性を支える。日本においても糖尿病患者数は年々増加しており、治療需要は慢性的に拡大している。このため、インスリンAPIは医薬品市場の中でも長期安定性を有する分野として位置づけられる。さらに、バイオ医薬品の製造技術や精製工程の高度化に伴い、製造原価や供給リスク管理に関する最適化が進み、製薬企業にとって収益基盤を強固にする資産価値を持つ。したがって、インスリンAPIは単なる原料ではなく、産業全体の医療的信頼性と企業経営の持続性を左右する中核的な存在であるといえる。
成長可能性と市場動向
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルインスリンAPI市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/20010/insulin-api）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.0%で、2031年までにグローバルインスリンAPI市場規模は37.6億米ドルに達すると予測されている。この推移は、先進国市場における安定的な需要と、新興国市場における医療アクセス拡大の双方に支えられている。特に日本市場では、高齢化社会の進行に伴い糖尿病治療薬の安定供給は不可欠であり、国内外の製薬企業にとって優先的な投資対象となる。加えて、バイオシミラーや後発品の開発進展により、API需要は従来の独占構造から多元化へと移行しており、製造コスト削減と供給の柔軟性が競争力の焦点となっている。このような動向は、製薬企業だけでなく投資家にとっても長期的かつ持続的なリターンを期待できる市場の存在を示している。
図. インスリンAPI世界総市場規模
図. 世界のインスリンAPI市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、インスリンAPIの世界的な主要製造業者には、Novo Nordisk、Sanofi-Aventis、Eli Lilly、Ganlee、Tonghua Dongbao、Biocon、United Laboratory、Torrent Pharma、Julphar Diabetes、Amphastarなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約1653.0%の市場シェアを持っていた。
競争環境と主要プレーヤー
Novo Nordiskが突出した規模（20511.00）を示し、Sanofi-AventisやEli Lillyも競合プレーヤーとして強固な基盤を維持している。この三社が市場の中核を担う一方、インドや中国を拠点とする企業群も台頭し、コスト競争力を武器に市場シェアを拡大しつつある。日本市場においては、輸入依存度の高さが課題となる中で、安定供給を確保するために多様なサプライチェーン構築が求められている。結果として、各社は研究開発投資と同時に、製造拠点の分散化やパートナーシップの強化を進め、競争環境は単純な価格競争から、品質・供給安定性・規制適合性を含めた総合的な競争力へとシフトしている。このような状況は投資判断においても、短期的な収益性よりも持続的成長性を評価する視点を必要としている。
日本市場における導入意義と政策的示唆
日本市場におけるインスリンAPIの導入意義は、単に医薬品供給を支えるだけではない。第一に、糖尿病治療における社会的コスト削減に直結する。適切なAPI供給が確保されることで治療中断リスクが低減し、長期的な医療費の抑制効果が期待できる。第二に、国内製薬企業にとっては新たな技術投資の契機となる。特にバイオ製造技術の内製化や品質基準の高度化は、医薬品産業全体の国際競争力強化に寄与する。第三に、規制当局や政策担当者にとっても、供給リスク管理や国際調達戦略の観点から重要であり、API市場の安定は医療安全保障の一環として位置づけられるべきである。したがって、投資家にとっては長期的な市場拡張の確実性、製薬企業にとっては事業基盤強化、政策担当者にとっては社会的安定性確保という多層的な意義を持ち、インスリンAPIは今後も日本市場において戦略的重要性を維持するであろう。
