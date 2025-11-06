携帯型対UAV装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（パッシブ認識型、アクティブ認識型）・分析レポートを発表
2025年11月6日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「携帯型対UAV装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、携帯型対UAV装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
概要
本レポートは、世界の携帯型対UAV装置市場の現状と将来予測を詳細に分析したものです。2024年の市場規模は約1億6,600万ドルと推定され、2031年には約1億9,300万ドルに達する見通しで、年平均成長率（CAGR）は2.2％と予測されています。
報告書では、米国の関税政策や各国の防衛・安全保障関連政策の変化が市場構造や供給網、地域経済に与える影響を考察しています。携帯型対UAV装置は、急増する無人航空機（UAV）による不正侵入やテロリスクへの対策として、軍事および民間の両分野で重要性を高めています。
________________________________________
製品概要と技術的特徴
携帯型対UAV装置は、オペレーターが手に持って操作できる小型防衛機器であり、ドローンを検知・追跡・無力化するために設計されています。主に電波妨害（ジャミング）技術や指向性アンテナを用いて、ドローンと操縦者間の通信を遮断したり、GPS信号を無効化したりします。これにより、ドローンを安全に着陸させるか、飛行不能にすることが可能です。
これらの装置は、重要施設の防衛、空港の安全確保、軍事作戦、イベント警備など幅広い場面で活用されています。特に、急速に増加する民間ドローン利用とともに、空域管理の新たな課題に対処するための技術として注目を集めています。
________________________________________
市場セグメンテーション
本市場は、装置のタイプと用途に基づいて分類されています。
タイプ別分類：
・パッシブ認識型
・アクティブ認識型
パッシブ認識型は、受信信号の解析やレーダー波を使用せずにドローンの存在を特定するタイプで、低消費電力と高い秘匿性が特長です。対して、アクティブ認識型はレーダーや電波を積極的に発信して対象を検出する方式であり、正確な位置測定と即応性に優れています。今後は、複合型センサーを備えたハイブリッド型の採用が進む見込みです。
用途別分類：
・民間分野
・軍事分野
軍事用途が依然として市場の過半を占めており、テロ対策、基地防衛、紛争地域での監視活動などで利用されています。一方、民間分野では、空港、発電所、刑務所、政府施設などでの安全管理需要が急増しています。大規模イベントや要人警護など、一時的な防衛用途での携行型装置導入も進んでいます。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米とヨーロッパが市場の中心を占めています。特に北米は、政府の安全保障予算拡大と高度な軍事技術を背景に世界市場をリードしています。米国では法執行機関や国防関連部門における採用が拡大しています。
ヨーロッパでは、空港・公共インフラの保護に加え、国境警備における需要が増加しています。イギリス、フランス、ドイツなどの国々では、テロ防止および不正偵察対策を目的とした導入が進んでいます。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドが成長を牽引しており、特に中国では国内メーカーによる研究開発の強化と輸出拡大が進展しています。中東・アフリカ地域でも、重要施設防衛や国境警備用途での導入が加速しています。
