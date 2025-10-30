協同組合 宇都宮餃子会 ® （事務所：栃木県宇都宮市）が監修し、株式会社funboxが制作した宇都宮餃子®︎のカプセルトイ「街ガチャ® in 宇都宮 プレミアム」と、JR宇都宮駅に設置している「餃子犬じゅうべえ」をモチーフにした「餃子犬じゅうべえ マスコットチャーム」を11月1日(土)より販売いたします。

どちらのアイテムも、11月1日(土)・2日(日)に宇都宮市内で開催の『宇都宮餃子祭り2025』の会場でもお買い求めいただけます。



「街ガチャ® in 宇都宮 プレミアム」＆「餃子犬じゅうべえ マスコットチャーム」

街ガチャ® in 宇都宮 プレミアム

株式会社funboxが地方の魅力をカプセルに詰めて展開している「街ガチャ」と「宇都宮餃子」のコラボガチャとして2022年3月から発売を開始した 「街ガチャ in 宇都宮」。

第一弾、第二弾ともに、発売から約3年経った今もなお好評で、これまでで約25万個以上を販売している人気アイテムとなっています。







街ガチャ® in 宇都宮 プレミアム







今回は、これまでのアクリルキーホルダーとは異なり、立体的な造形や実用性なども意識したプレミアム仕様。餃子通りにある“餃子型街灯”をモチーフにした光るマグネットライトなど、 面白さを追求したアイテムを揃えました。





餃子犬じゅうべえ マスコットチャーム

今年4月よりJR宇都宮駅に設置している宇都宮市の宇都宮ブランドプロモーションキャラクター「餃子犬じゅうべえ」。JR宇都宮駅へ訪れた多くの方が写真を撮影するなど、フォトスポットとしても大人気。

そんな「餃子犬じゅうべえ」をリアルに再現したマスコットチャームが完成！







餃子犬じゅうべえ マスコットチャーム



シリコンリング＆ナスカンのどちらも付いているので、傘などにつけてめじるしアクセサリーとしても、ポーチなどに付けてキーホルダーとしてもお使いいただけます。自立するタイプなので、デスクに飾ってもかわいい仕様になっています。





※「宇都宮餃子」「協同組合 宇都宮餃子会」は、協同組合 宇都宮餃子会の登録商標です。

※「街ガチャ」は、 株式会社funbox の登録商標です。

※ 「街ガチャ」は、 現金での購入、また、各設置店でのチャージ不可。



