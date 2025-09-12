SamsungのGalaxy Z Fold7、欧州市場でフォルダブルを主流へ押し上げ｜カウンターポイントリサーチ
【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年9月12日】
主なポイント
・Galaxy Z Fold7は、西ヨーロッパにおいてSamsungの折りたたみ式スマートフォンの中で最も速いペースで売れています。
・Galaxy Z Fold7は発売後4週間で西ヨーロッパで25万台以上を販売しました。これは、同時期の前モデルZ Fold6の2倍以上、そしてSamsungの折りたたみ式スマートフォンのベストセラーであるZ Fold4と比べても約70%多い数字です。
・Galaxy Z Fold7は、Samsung史上最も薄型、軽量、そして最もパワフルなブック型折りたたみ式スマートフォンで、改良されたカメラモジュールと高度なGalaxy AI機能を搭載しています。Samsungの市場をリードするリーチとブランド認知度に後押しされ、Z Fold7は折りたたみ式スマートフォンをマスマーケットに押し上げました。
・しかし、競争は熾烈で、HONORとGoogleも8月にそれぞれ印象的なデバイスを発表し、Samsungのすぐ後に迫っています。 Appleが2026年に折りたたみ式スマートフォン市場に参入すると予想されていることから、ヨーロッパのスマートフォン市場は活況を呈しています。
カウンターポイントリサーチのWeekly Smartphone Trackerによると、2025年7月に発売されたGalaxy Z Fold7は、西ヨーロッパにおいてSamsungの折りたたみ式スマートフォンの中で最も売れ行きが好調です。発売から4週間で、Galaxy Z Fold7は西ヨーロッパで25万台以上を販売しました。これは前モデルGalaxy Z Fold6の2倍以上、そしてSamsungの折りたたみ式スマートフォンの過去ベストセラーであるGalaxy Z Fold4を70%近く上回る販売台数です。また、この地域において、他のどのOEMのブック型またはクラムシェル型の折りたたみ式スマートフォンよりも販売台数が多いという記録も樹立しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329534&id=bodyimage1】
Samsungの最新折りたたみスマートフォンについて、アソシエイトディレクターのヤン・ストリャクは次のように述べています。「長年にわたる改良を重ねてきたGalaxy Z Fold7は、大きな前進であり、Samsungはついに競合他社との差を縮めました。Samsungがこれまでで最も薄く、最も軽いブック型折りたたみスマートフォンであり、改良されたカメラモジュールと先進的なGalaxy AI機能により、Samsungはついに折りたたみスマートフォンを大衆市場に投入したと言えるでしょう。」
折りたたみスマートフォン市場における競争の激化について、ストリャクは次のように述べています。「もちろん、Samsungだけが折りたたみスマートフォンを手がけるメーカーではありません。HONORとGoogleも最近、それぞれ優れたデバイスを発売しています。SamsungのMagic V5は、世界最薄のブック型折りたたみスマートフォンの座を奪還し、バッテリー容量も大幅に増加し、価格も若干下がっているため、非常に人気が出る可能性があります。さらに、GoogleのPixel 10 Pro Foldや、来年にはAppleもこの分野に参入すると予想されていることも相まって、ヨーロッパのスマートフォン市場は非常に活況を呈しています。」
当社サイトもぜひご覧ください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/pr/samsung-galaxy-z-fold7-makes-foldables-mainstream-in-western-europe/
主なポイント
・Galaxy Z Fold7は、西ヨーロッパにおいてSamsungの折りたたみ式スマートフォンの中で最も速いペースで売れています。
・Galaxy Z Fold7は発売後4週間で西ヨーロッパで25万台以上を販売しました。これは、同時期の前モデルZ Fold6の2倍以上、そしてSamsungの折りたたみ式スマートフォンのベストセラーであるZ Fold4と比べても約70%多い数字です。
・Galaxy Z Fold7は、Samsung史上最も薄型、軽量、そして最もパワフルなブック型折りたたみ式スマートフォンで、改良されたカメラモジュールと高度なGalaxy AI機能を搭載しています。Samsungの市場をリードするリーチとブランド認知度に後押しされ、Z Fold7は折りたたみ式スマートフォンをマスマーケットに押し上げました。
・しかし、競争は熾烈で、HONORとGoogleも8月にそれぞれ印象的なデバイスを発表し、Samsungのすぐ後に迫っています。 Appleが2026年に折りたたみ式スマートフォン市場に参入すると予想されていることから、ヨーロッパのスマートフォン市場は活況を呈しています。
カウンターポイントリサーチのWeekly Smartphone Trackerによると、2025年7月に発売されたGalaxy Z Fold7は、西ヨーロッパにおいてSamsungの折りたたみ式スマートフォンの中で最も売れ行きが好調です。発売から4週間で、Galaxy Z Fold7は西ヨーロッパで25万台以上を販売しました。これは前モデルGalaxy Z Fold6の2倍以上、そしてSamsungの折りたたみ式スマートフォンの過去ベストセラーであるGalaxy Z Fold4を70%近く上回る販売台数です。また、この地域において、他のどのOEMのブック型またはクラムシェル型の折りたたみ式スマートフォンよりも販売台数が多いという記録も樹立しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329534&id=bodyimage1】
Samsungの最新折りたたみスマートフォンについて、アソシエイトディレクターのヤン・ストリャクは次のように述べています。「長年にわたる改良を重ねてきたGalaxy Z Fold7は、大きな前進であり、Samsungはついに競合他社との差を縮めました。Samsungがこれまでで最も薄く、最も軽いブック型折りたたみスマートフォンであり、改良されたカメラモジュールと先進的なGalaxy AI機能により、Samsungはついに折りたたみスマートフォンを大衆市場に投入したと言えるでしょう。」
折りたたみスマートフォン市場における競争の激化について、ストリャクは次のように述べています。「もちろん、Samsungだけが折りたたみスマートフォンを手がけるメーカーではありません。HONORとGoogleも最近、それぞれ優れたデバイスを発売しています。SamsungのMagic V5は、世界最薄のブック型折りたたみスマートフォンの座を奪還し、バッテリー容量も大幅に増加し、価格も若干下がっているため、非常に人気が出る可能性があります。さらに、GoogleのPixel 10 Pro Foldや、来年にはAppleもこの分野に参入すると予想されていることも相まって、ヨーロッパのスマートフォン市場は非常に活況を呈しています。」
当社サイトもぜひご覧ください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/pr/samsung-galaxy-z-fold7-makes-foldables-mainstream-in-western-europe/