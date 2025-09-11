ハイエンドスマホに関する最新調査を発表-購入理由は「バッテリーの持ち」と「カメラ性能」が上位-
メディアやECなどデジタル系新規事業開発およびデジタルマーケティング支援を行う株式会社ストロボ（代表取締役 下山 哲平、以下：当社）は、全国のスマートフォンユーザー100名を対象に「機種代が10万円以上するハイエンドスマホに関する調査」（2025年8月時点）を実施しました。その結果を発表します。
◆2025年8月時点で利用しているハイエンドスマホ、iPhone 15が40%で最多
機種代が10万円以上するハイエンドスマホの利用状況を調査したところ、結果は「iPhone 15（Pro等含む）」が40.4%で最多となり、次いで「iPhone 16（Pro等含む）」が32.3%でした。
【現在利用しているハイエンドスマホに関する調査結果】
iPhone 15（Pro等を含む）40.4%
iPhone 16（Pro等を含む）32.3%
Pixel 8 （ProやXLを含む）9.1%
Galaxy S25（Ultra等含む）7.1%
Xperia 1 VI 4.0%
Xiaomi 14（Ultra等含む）2.0%
Pixel 9 （ProやXLを含む）2.0%
Xperia 1 VII 1.0%
Xiaomi 15 （Ultra等含む）1.0%
Galaxy S24（Ultra等含む）1.0%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329334&id=bodyimage1】
※ハイエンドスマホに関する最新調査2025年8月（すごい比較格安SIM）
出典元： ハイエンドスマホの利用状況に関する調査結果を発表-購入理由は「バッテリーの持ち」がトップに-
https://sugoi-hikaku.com/mobile/high-end-smartphone-news202508/
◆2025年8月時点でのハイエンドスマホを選ぶ理由、1位は「バッテリーの持ち」24.7%、2位は「カメラ性能」24.0%
ハイエンドスマホを選ぶ理由について、最も多かったのは「最新機種だとバッテリーの持ちが良いから」で24.7%、次いで「高画質な写真や動画を撮影したいから（カメラ性能が良いから）」が24.0%という結果となりました。
【ハイエンドスマホを選ぶ理由の調査結果】
最新機種だとバッテリーの持ちが良いから 24.7%
高画質な写真や動画を撮影したいから（カメラ性能が良いから） 24.0%
綺麗な画像、動画を見たいから（ディスプレイが綺麗） 14.8%
アプリやゲームをするので処理能力が高い必要があるから 14.4%
容量が多いから 10.7%
画面が大きいから 5.2%
おサイフケータイ、電子マネーがあるから 3.0%
生体認証等でセキュリティが高いから 1.8%
防水機能があるから 1.5
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329334&id=bodyimage2】
◆2025年8月時点のハイエンドスマホの購入場所、キャリアショップが46%でトップに
ハイエンドスマホの購入場所で最も多かったのは「公式キャリアのショップ」で46.0%、次いで「メーカーの直販や公式サイト」20.0%、「家電量販店」15.0%、「Webやネットなどオンラインショップ」14.0%という結果になりました。
【ハイエンドスマホを購入した場所の調査結果】
公式キャリアのショップ 46.0%
「相談しながらを決められる安心感」「トラブル時の対応も信頼できる」
メーカーの直販や公式サイト 20.0%
「最新モデルを発売日当日に入手できる」「保証やサポートが手厚」
家電量販店 15.0%
「キャンペーンやポイント還元でお得に購入できる」「実機を確認しながら相談できる」
Webやネットなどオンラインショップ 14.0%
中古スマホ販売店、中古ネット販売 2.0%
上記以外 2.0%
フリマアプリ 1.0%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329334&id=bodyimage3】
◆2025年8月時点で利用しているハイエンドスマホ、iPhone 15が40%で最多
機種代が10万円以上するハイエンドスマホの利用状況を調査したところ、結果は「iPhone 15（Pro等含む）」が40.4%で最多となり、次いで「iPhone 16（Pro等含む）」が32.3%でした。
【現在利用しているハイエンドスマホに関する調査結果】
iPhone 15（Pro等を含む）40.4%
iPhone 16（Pro等を含む）32.3%
Pixel 8 （ProやXLを含む）9.1%
Galaxy S25（Ultra等含む）7.1%
Xperia 1 VI 4.0%
Xiaomi 14（Ultra等含む）2.0%
Pixel 9 （ProやXLを含む）2.0%
Xperia 1 VII 1.0%
Xiaomi 15 （Ultra等含む）1.0%
Galaxy S24（Ultra等含む）1.0%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329334&id=bodyimage1】
※ハイエンドスマホに関する最新調査2025年8月（すごい比較格安SIM）
出典元： ハイエンドスマホの利用状況に関する調査結果を発表-購入理由は「バッテリーの持ち」がトップに-
https://sugoi-hikaku.com/mobile/high-end-smartphone-news202508/
◆2025年8月時点でのハイエンドスマホを選ぶ理由、1位は「バッテリーの持ち」24.7%、2位は「カメラ性能」24.0%
ハイエンドスマホを選ぶ理由について、最も多かったのは「最新機種だとバッテリーの持ちが良いから」で24.7%、次いで「高画質な写真や動画を撮影したいから（カメラ性能が良いから）」が24.0%という結果となりました。
【ハイエンドスマホを選ぶ理由の調査結果】
最新機種だとバッテリーの持ちが良いから 24.7%
高画質な写真や動画を撮影したいから（カメラ性能が良いから） 24.0%
綺麗な画像、動画を見たいから（ディスプレイが綺麗） 14.8%
アプリやゲームをするので処理能力が高い必要があるから 14.4%
容量が多いから 10.7%
画面が大きいから 5.2%
おサイフケータイ、電子マネーがあるから 3.0%
生体認証等でセキュリティが高いから 1.8%
防水機能があるから 1.5
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329334&id=bodyimage2】
◆2025年8月時点のハイエンドスマホの購入場所、キャリアショップが46%でトップに
ハイエンドスマホの購入場所で最も多かったのは「公式キャリアのショップ」で46.0%、次いで「メーカーの直販や公式サイト」20.0%、「家電量販店」15.0%、「Webやネットなどオンラインショップ」14.0%という結果になりました。
【ハイエンドスマホを購入した場所の調査結果】
公式キャリアのショップ 46.0%
「相談しながらを決められる安心感」「トラブル時の対応も信頼できる」
メーカーの直販や公式サイト 20.0%
「最新モデルを発売日当日に入手できる」「保証やサポートが手厚」
家電量販店 15.0%
「キャンペーンやポイント還元でお得に購入できる」「実機を確認しながら相談できる」
Webやネットなどオンラインショップ 14.0%
中古スマホ販売店、中古ネット販売 2.0%
上記以外 2.0%
フリマアプリ 1.0%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329334&id=bodyimage3】