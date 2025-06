¥Ñ¥êÈ¯¡¦¥ô¥£ー¥¬¥ó¥Í¥¤¥ë¡ã¥Þ¥Ë¥­¥å¥ê¥¹¥È¡ä¤è¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤È¤ÎÆüËÜ¸ÂÄê¿§¡ÖMAGICAL NAIL COLLECTION¡×ÃÂÀ¸¡ª¹¥¤­¤Ê¿§¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥Í¥¤¥ëÂÎ¸³¤ò¡£

株式会社バル

株式会社バル 独占代理店契約会社が手掛けるパリ発・ヴィーガンネイル manucurist(マニキュリス

ト)から、デビュー20 周年を迎えたアーティスト「木村カエラ」さんとの特別なコラボレーションネイルが誕生!木村カエラさんの個性とマニキュリストのナチュラルな美しさが融合した、限定デザイン

のネイルカラー2 本セットが登場します 。

今回のコラボレーションのみで展開される限定BOX

今回のコラボレーションカラーは、自らが好きな60~70年代のポップな雰囲気と現代的な要素を合わ

せて魔法のムードを表現。サテンのような艶をまとったルビーレッドと、まるで指先から魔法がこぼれ

落ちるように、大胆なラメがきらめくクリアなアクアブルー。木村カエラさんのこだわりと遊び心が詰

まったこのカラーをひと塗りすれば、指先からキュンとときめき、心がおどるそんな魔法のような体験

ができるはず。

Kaela

木村カエラさん自身の名前を冠した特別なネイル

カラー。滑らかで艶やかな質感が魅力で、塗り重

ねるごとに深みが増す 。まるで赤いルビーのような、女性らしくも力強い存在感を放つ一色。おめ

かししたい時にぴったりのカラー。

新色「Kaela」塗布イメージ

新色「 Magi c Music」塗布イメージ Magi c Music

木村カエラさんの代表曲でもある「Magic Musi

c」からネーミングされたこのスパークブルー

は、きらめく ブルーのクリアネイル。大胆なラメ

がぎゅっと瓶の中に閉じ込められた宝石箱のよう

なこのカラーは、ひと塗りで指先が輝きを放ち、

まるで魔法のようにきらめくブルー! 1度塗りで

もオシャレなラメ感をさらに日常で楽しんで!

ネイルは木村カエラさんにとってモチベーションを高める、大切な存在。気分やシーンに合わせて、心

ときめくネイル体験を是非あなたのお手元でもお楽しみください。

木村カエラさんからのコメント

「デビュー20周年という節目に、マニキュリストとコラボレーションできてとても嬉しいです 。私の音楽やスタイルをネイルで表現できたことに感謝しています 。大好きな赤や、魔法のようなきらめきを詰め込んだカラーなので、ぜひ気分に合わせて楽しんでください。皆さんの指先が、少しでもハッピーになりますように!」

2025年6月10日(火)から公式オンラインショップにて先行販売がスタート。6月23日(月)からは京都 BAL店・伊勢丹新宿店を含む取り扱い店舗にて購入可能です 。詳細については、マニキュリスト公式

オンラインショップをご覧ください。

またこの度、このコラボ商品発売を記念し、東急プラザ表参道「オモカド」5階にて6月13日・14日の二日間限定POP UPも開催決定!この機会に実際に商品に触れて好きな色で、自分らしく、魔法のようなネイル体験を是非体感してください。



【POP UP 詳細】

manucurist|POP UP in TOKYO

日時:6月13日(金) 11:00-16:00 (16:00-20:00はご招待客向けのイベント開催の為、クローズドとなります。) / 6月14日(土) 11:00-20:00

会場:東急プラザ表参道「オモカド」5階

(東京都渋谷区神宮前4丁目30-3)

https://www.tokyu-plaza.com/omokado/access/

【商品詳細】

マニキュリスト × 木村カエラ「MAGICAL NAIL COLLECTION」

2025年6月10日(火)オンライン先行発売(限定ステッカー付き BOX セット) 各15ml 5,940円(税込)

※全国の取扱店舗にて 2025年6月23日(月)一般発売

詳細はこちら : https://jp.manucurist.com/pages/kaela

木村カエラ

2004年6月にシングル『Level 42』でメジャーデビューして以降「リルラ リルハ」「Butterfly」などヒット曲をリリース。2018年に初の絵本「ねむとココロ」、2020年には初のエッセイ本「NIKKI」を出版。2023年にはサバイバルオー ディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の国民プロデューサー代表を務めるなど幅広く活動中。 2025年4月にはデビュー20周年を記念する、CD、Blu-ray、書籍がセットになったSPECIAL BOXをリリース。

【manucurist】

パリ発のヴィーガンネイルブランド「manucurist(マニキュリスト)」。

パリで生まれ育ち、名だたるメゾンブランドで活躍したガエル・ルブラ・ペルソナージュが、”有害成分を含まない製品をすべての人たちへ届けたい”という思いからスタート。

2015年より地球にも爪にも優しいグリーンビューティーネイルの開発を始め、2017年に植物由来成分最大84%で作られたナチュラルネイルカラー「green」シリーズをリリースしました。

主な成分はジャガイモ、トウモロコシ、サトウキビ、小麦などの植物由来のものであり、爪を保湿し柔らかな状態へと促すココナッツオイルや、爪を強化する働きのあるバンブーエキスとケイ素が配合されています。動物実験が行われていないヴィーガン&クルエルティフリーとして、フランスで開発された製品を展開しています。





【問い合わせ先】

マニキュリスト ジャパン (株)バル 独占代理店契約会社

TEL:075-223-2303

URL:https://jp.manucurist.com/

Instagram:https://www.instagram.com/manucurist_japan/