Fashion Latte

その年の最も優れたコスメを選ぶ「VOGUE BEAUTY AWARD(ヴォーグ・ビューティ・アワード )」2015 受賞製品発表

世界で最も影響力のあるファッション誌「VOGUE」の日本版「VOGUE JAPAN」が、ヴォーグならではの"ファッション"や"モード"な観点よりその年を代表する…