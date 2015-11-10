Fashion Latte
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来年の干支、申年にちなんだアイテムやベストセラーコスメもお得にゲット!「グラムール セールス」
「グラムール セールス」に登場する次週スタートの注目セール情報をお届け。■ベーセーストックB.C STOCKトレンドを抑えたリーズナブルなオリジナル…
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ご褒美や贈り物に!バイヤー厳選の女性向けギフト特集が「グラムール セールス」に登場!
「グラムール セールス」に登場する次週スタートの注目セール情報をお届け。 今回は上質ブランドアイテムや、ギフト特集、人気ヘアケアブランドが登場…
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「ダイバーシティ東京」「ヴィーナスフォート」「アクアシティお台場」「デックス 東京ビーチ」2015年12月26日(土)より合同大規模バーゲンスタート
「ダイバーシティ東京 プラザ」、「ヴィーナスフォート」、「アクアシティお台場」、「デックス東京ビーチ」の4商業施設合同の大規模バーゲン、「お…
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「OLD NAVY」と人気雑誌″ViVi″、″NYLON″がクリスマスまでの期間限定ポップアップストア&イベントを表参道と梅田で開催
「オールドネイビー(OLD NAVY)」が、人気ファッション雑誌ViVi（講談社）と、2015年12月11日（金）から12月25日（金）の期間限定で、「OLD NAVY ViVi …
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ららぽーと首都圏9施設 今年のバーゲンは前倒しの12月26日(土)から一斉スタート!福袋の予約販売も同時開始
三井ショッピングパーク ららぽーと首都圏9施設（TOKYO-BAY、豊洲、柏の葉、横浜、新三郷、磐田、富士見、海老名、立川立飛）では、2015年12月26（土…
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「グラムール セールス」この冬マストな″旬″アイテムがお買い得価格で登場!
「グラムール セールス」に登場する次週スタートの注目セール情報をお届け。 今回も人気ブランドから今欲しい"旬"なアイテムが続々登場！■コール ハ…
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三井アウトレットパーク 関東5施設(木更津、入間、幕張、多摩南大沢、横浜ベイサイド)で初売りセール開催!福袋も同時販売
「三井アウトレットパーク」関東5施設(木更津、入間、幕張、多摩南大沢、横浜ベイサイド)で、2016年1月1日(元日)〜1月11日(月・祝)の期間、初売りセー…
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バーバリーのクリスマスギフトコレクションに、ブランドのアイコン、カシミアスカーフが登場
バーバリー直営店および公式オンラインストアでは、クリスマスの贈り物に最適なカシミアスカーフコレクションが登場。バーバリーを象徴するスコットラ…
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「ジルスチュアート(JILL STUART)」より2016春の新作、ネオンパステルカラーのメイクコレクションが登場
ジルスチュアートの2月発売の春の新作は、雪どけとともに鮮やかに咲き誇る花々をイメージした、ネオンパステルカラーのメイクコレクション。春の華や…
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ホリデーシーズンのとっておきアイテムも「グラムール セールス」でお得に揃えよう!
「グラムール セールス」に登場する次週スタートの注目セール情報をお届け。 今回も人気ブランドからクオリティの高いアイテムが続々登場！■ビームス…
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その年の最も優れたコスメを選ぶ「VOGUE BEAUTY AWARD(ヴォーグ・ビューティ・アワード )」2015 受賞製品発表
世界で最も影響力のあるファッション誌「VOGUE」の日本版「VOGUE JAPAN」が、ヴォーグならではの"ファッション"や"モード"な観点よりその年を代表する…
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「H&M(エイチアンドエム)」が新規3店舗オープン当日にギフトカードプレゼント
「H＆M(エイチアンドエム)」は2015年冬、奈良県のイオンモール橿原、愛知県のイオンモール常滑、福岡県のイオンモール筑紫野に新たな3店舗をオープン…
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「RMK(アールエムケー)」から新しいリップグロスが登場
「RMK(アールエムケー)」から、さまざまな表情を叶える全11色の新しいリップグロスが登場。新採用のスパチュラで、潤いたっぷりの濃密なジェルを唇に…
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「グラムール セールス」にセレブやハリウッド女優御用達のアイテムがセール価格で到着!
「グラムール セールス」に登場する次週スタートの注目セール情報をお届け。 今回はセレブやハリウッド女優御用達の話題のアイテムも登場！■スパンク…
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「クロエ(Chloe)」からホリデーシーズンを祝うフェスティブコレクションが登場
ホリデーシーズンを祝う「クロエ(Chloe)」のフェスティブコレクションが2015年11月20日(金)より登場。? 今回のコレクションで最も目を引くのは、"Play…
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「ル タロン(Le Talon)」から話題のフリーランスデザイナーNATSU.とのコラボアイテムが発売
「ル タロン(Le Talon)」が、instagramやBLOGなどSNSで注目のフリーランスデザイナーNATSU.とのスペシャルコラボレーションアイテムを2015年11月19日…
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「ルナソル(LUNASOL)」から″特別な浄化メイク″をテーマにしたクリスマスコレクション発売
「上質の女」をコンセプトに浄化メイクを提案し続けている「ルナソル(LUNASOL)」から、クリスマスのための特別な浄化メイクコレクションが2015年11月1…
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おしゃれアイテムだけじゃない!日用品やコスメも「グラムール セールス」でお買い得価格に
「グラムール セールス」に登場する次週スタートの注目セール情報をお届け。 今回も人気ブランドから見逃せないラインナップ！■ローズ バッドROSE …
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人気ネイルブランド「ネイルズ インク(NAILS INC)」からクリスマスコレクションが限定発売
UK発のネイルブランド「ネイルズ インク(NAILS INC)」から、2015 クリスマスコレクションが、11月20日(金)より数量限定で発売される。モデルアイコン…
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「ロクシタン」が「ピエール・エルメ・パリ」とコラボしたホリデーコレクションがクリスマスシーズンに数量限定で登場
世界的に有名なパティスリー"ピエール・エルメ・パリ"とのコラボレーションで誕生した、ロクシタンの2015年ホリデーコレクション、第2弾、第3弾の２つ…