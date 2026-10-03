家猫となった壱胡、兄弟の参胡を探して鳴く

人間大嫌いで威嚇ばかりの保護猫を預かった結果…まさかの行動で家猫修行がスタート！

人間大嫌いな心臓病の保護猫が家猫修行をした結果…まさかの変化に心打たれる

寿命3年と宣告された人間嫌いの保護猫。「先生、間に合ってます」と先輩猫にあしらいつつ心を開く姿に感動

チャンネル情報

縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos