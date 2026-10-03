38歳レバンドフスキがハットトリック！ ６－０大勝のポーランドを牽引「私は今でも代表の一員としてゴールを決められる」
現地10月２日に行なわれたUEFAネーションズリーグ（UNL）Ｂグループ４の第３節で、ポーランド代表はルーマニア代表とホームで対戦。６－０の大勝を収めた。
ゴールショーの主役となったのは、フル出場してハットトリックを達成した38歳のロベルト・レバンドフスキだ。
まずは24分にPKをきっちりと成功させて先制点をマーク。47分には左サイドを突破したニコラ・ザレフスキの折り返しにワンタッチで合わせてネットを揺らし、追加点を奪う。
さらに86分、敵陣ボックス内で味方のシュートのこぼれ球を拾うと、相手守備陣に囲まれながらも、巧みなステップでシュート体勢を作り、最後は右足でフィニッシュ。鋭い一撃をニアサイドに突き刺し、ダメ押し弾を決めた。
ポーランドサッカー協会（PZPN）の公式サイトによれば、レバンドフスキは試合後、「ハットトリックを達成できて嬉しいけど、何よりもチームの勝利を喜んでいる」とコメント。そのうえで、現在の胸中をこう語った。
「私は今でも代表の一員としてゴールを決められる。これは本当に喜ばしいことだ。年齢を重ねた今でも、子どもの頃に思い描いた夢を、こうして叶えることができている。代表チームでプレーすることは、私にとって大きな誇りだ。そして、決めたゴールの一つひとつ、特に母国で挙げたゴールは、私にとってかけがえのないものだ」
ルーマニア戦を終え、代表通算170試合・92ゴールに到達したレバンドフスキ。長年にわたってポーランドの前線を支えてきた男は、今も存在感を放っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衰え知らずの38歳！ レバンドフスキがハットトリックの大暴れ！
ゴールショーの主役となったのは、フル出場してハットトリックを達成した38歳のロベルト・レバンドフスキだ。
まずは24分にPKをきっちりと成功させて先制点をマーク。47分には左サイドを突破したニコラ・ザレフスキの折り返しにワンタッチで合わせてネットを揺らし、追加点を奪う。
ポーランドサッカー協会（PZPN）の公式サイトによれば、レバンドフスキは試合後、「ハットトリックを達成できて嬉しいけど、何よりもチームの勝利を喜んでいる」とコメント。そのうえで、現在の胸中をこう語った。
「私は今でも代表の一員としてゴールを決められる。これは本当に喜ばしいことだ。年齢を重ねた今でも、子どもの頃に思い描いた夢を、こうして叶えることができている。代表チームでプレーすることは、私にとって大きな誇りだ。そして、決めたゴールの一つひとつ、特に母国で挙げたゴールは、私にとってかけがえのないものだ」
ルーマニア戦を終え、代表通算170試合・92ゴールに到達したレバンドフスキ。長年にわたってポーランドの前線を支えてきた男は、今も存在感を放っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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