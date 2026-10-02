最後に妻が言った「あなたの家族は私じゃなかった」

夫は母親を守ったつもりで妻を孤独にしていた

感謝されない介護が妻の心を静かに壊す

夫の「頼むよ」が妻には逃げ場のない命令に

介護は最初から離婚理由だったわけではない

「判断できない人」扱いで財産を狙う妻と娘…60代夫が受けた信じがたい暴力が許せない

「妻をどう壊すか」不倫相手の恐ろしい指示とは？知っておきたい悪質すぎる離婚相談の実態とモラハラの恐怖

【意外と知らない】「俺はATMじゃない」熟年離婚を招く54歳夫の知られざる本音

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夫婦問題研究家®／公認心理師・岡野あつこが、夫婦関係の悩みや離婚に関するリアルな情報を発信。34年で4万件以上の相談実績を持つプロが、岡野メソッドによる夫婦円満の秘訣や、修復・離婚の判断と対処法をわかりやすく解説します。