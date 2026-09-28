【台風26号沖縄に接近中】

午前5時時点、非常に強い勢力の台風26号は、南大東島の北西約120kmを東北東に時速20kmで進んでいます。大東島地方では高波に警戒が必要で、日中は、急に強まる風や雨に注意、警戒が必要です。その後、台風は木曜日頃に東海地方や関東地方に接近するおそれがありますが、予報円が大きく、進路にぶれがあります。最新の予報にご注意ください。

【秋雨前線の影響で東・西日本は広く激しい雷雨のおそれ】

台風は離れていますが、東日本、西日本には秋雨前線がかかることで、朝から活発な雨雲の広がる所があるでしょう。千葉県でも昼前後に雨が強まる見込みです。広い範囲で、夕方にかけて雷を伴った激しい雨に注意が必要です。夜まで傘の必要な地域もあるでしょう。

【北日本も大気非常に不安定】

西から近づく低気圧や前線の影響で、北海道や東北では大気の状態が非常に不安定となります。日本海側の地域を中心に天気の急な変化に注意が必要です。昼頃から夜にかけて雨具の出番となる所が多いでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :23℃ 釧路 :21℃

青森 :26℃ 盛岡 :23℃

仙台 :26℃ 新潟 :26℃

長野 :23℃ 金沢 :25℃

名古屋:26℃ 東京 :24℃

大阪 :26℃ 岡山 :25℃

広島 :27℃ 松江 :27℃

高知 :27℃ 福岡 :26℃

鹿児島:31℃ 那覇 :30℃