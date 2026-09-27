赤ちゃんすぎるスタンダードプードルの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で41万1000回再生を突破し、「おっきな赤ちゃんｗ」「母さんすごい！！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：階段を降りることができない大型犬→ママが『抱っこで運んであげた』結果…自分のサイズ感がわかっていない光景】

階段を降りられない！！

Instagramアカウント「wanko.biyori」の投稿主さんの家には、トイプードルの『プジョル』ちゃん、スタンダードプードルの『ラウル』ちゃん、『シャビ』ちゃんの暮らしが紹介されています。

この日の朝、寝室から降りてきたママ。ところが、よく見ると何やら様子が違います。なんと、小柄なママが人間ほどの大きさがあるシャビちゃんを抱っこして、階段を降りていたのです。

実はシャビちゃん、階段を降りることができません。休暇中にパパが合宿で不在になるため、普段パパが担当している朝の日課をママが代わりに行うことになり、その練習をしていたのだとか。

ママに抱っこされたシャビちゃんは、どこか申し訳なさそうな表情。まるで大きな赤ちゃんのような姿に、思わずホッコリしてしまいますね。

この投稿には「母さんの一生懸命さが伝わってきます」「よくがんばりました」といったコメントが寄せられています。

車から降りるときも…

そんなシャビちゃんは、車から降りるのもひとりではできないそうです。大きな車なので、階段を降りるほどの身体的な負担はないものの、ママが抱っこして降ろそうとすると、やはり驚きの光景に。

小柄なママと大きなシャビちゃんの組み合わせは、まるでサイズ感のバランスが崩れてしまったかのようです。

大きな体で抱っこされるシャビちゃんはもちろん、一生懸命お世話をするママの姿にも、心が温まりますね。

Instagramアカウント「wanko.biyori」には、プジョルちゃん＆シャビちゃん＆ラウルちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「wanko.biyori」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。