9月22日、茨城県つくば市のアパートで住人の建設会社役員の男性（28）が背中などを刺される殺人未遂事件が起きた。茨城県警は25日までに、共謀して殺人を企てたとみて18～29歳の男性6人を逮捕している。

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被害者の男性と雇用関係にあったという容疑者らは、なぜ犯行に及んだのか。キー局社会部記者が事件の経緯を説明する。

「逮捕されたのは丸山謙悟容疑者（29）、清水優旭容疑者（23）、清水暉容容疑者（22）、清水輝叶容疑者（21）ほか少年2人。22日午前2時20分ごろ、男性の住むアパートにおいて刃物のようなもので就寝中の男性の背中や腹部、腕を突き刺して殺害しようとした疑いがもたれている。

県警は6人のうち一部が、玄関から侵入し男性を襲ったとみています。男性の傷は肺に達しているものもあるといい、重体で救急搬送され、その後意識を失った。県警はトラブルの有無などを調べ、事態の解明を進める方針です」

男性はつくば市内の賃貸アパートの2階に住んでいた。被害に遭ったあと自ら通報し、警察官が駆けつけた際、玄関は無施錠で室内にいたという。25日、取材班が現場を訪れると、玄関から1階に繋がる階段に向かって点々と血痕が残されていた。同じアパートの住人が話す。

被害者の会社の従業員が明かした"事情"

「寝ていたんですが、救急車が来て騒がしかったので目を覚ましました。特に争うような声や悲鳴は聞こえなかったです。普段も特にケンカなどはないですね。被害者の方が1人で住んでいたのかはわかりませんが、建設現場で使うような車がよく近くに停まっていたので、足場系かなにかの仕事をしているんだろうなとは思っていた」

男性は2023年に建設会社を興している。本人のSNSには携わった現場や、仕事仲間の写真が投稿されていた。会社に勤めている社員は15人ほどのようだ。

取材班は逮捕された6人のうち、最年長だった丸山容疑者を知る人物から話を聞くことができた。

「謙悟は刺していないと聞いています。当日、『車出して』と言われただけで、殺しに行くことは知らなかったと。奥さんと子どももいるし、人殺しをするとは思えない。

ニュースでは全員が被害者の社長に"雇用"されていたとなっていますが、実際あそこで働いていた若い衆の中には、もともと捕まった清水が率いていたやつも多かった。ちなみに清水って名前のやつが3人逮捕されているけど、全員親族です。男性の下で働いているうちに、不満をもって殺そうとなったのかな……」

この人物が言う"不満"が、犯行に繋がったのだろうか──。男性のもとで働いているという従業員はこう明かした。

「『殺そう』なんて物騒な噂は聞いたことがないですが、社長は仕事にストイックな面もあり、仕事自体もけっこう忙しいので人によっては不満を持っていたかもしれません。警察からも詳しい話は聞かせてもらえませんでした」

事件の全容解明はこれからだ。

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