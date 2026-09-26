終末期の保護猫が旅立った翌日、窓辺に現れた子猫の姿に「食い気味なんだよ」とツッコミ

一触即発の猫たちに緊張走る！間に割って入った主猫の華麗なる仲裁に感動

【衝撃】片付け直前の捕獲器に自ら入った見知らぬ白猫、家で保護した夜のまさかの結末

チャンネル情報

縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos