【猫ドラマ】10年生き抜いた元野良猫、実の兄弟と7年半ぶりの再会を果たすもまさかの結末
YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」が、「野良猫愛憎劇、10年後の兄弟決裂」と題した動画を公開しました。
動画では、10年間の野良生活を経て保護された猫の壱胡が、実の兄弟猫である参瑚と7年半ぶりの再会を果たす様子が収められています。
2023年4月5日に保護され、新しい家に順応し始めた茶トラの壱胡。実の兄弟猫である参瑚との7年半ぶりの対面を果たしますが、まさかの拒絶を受けてしまいます。それ以来、壱胡は「フギャー」という怪鳥音のような鳴き声をより大きく上げるようになってしまいました。一方で、同居する白猫の曉璘とはすっかり仲良くなり、珍獣コンビとして打ち解けた姿を見せています。
その後、壱胡は他の部屋でも過ごせるように少しずつ慣らす練習を開始します。一家の主猫である麿白先生や、居間で初対面した時雉とも問題なく同居できることが判明し、うまく過ごせたご褒美に馬刺しをもらう場面も収められています。しかし、問題はやはり実の兄弟である参瑚でした。壱胡が居間にやってくると、参瑚はカーテンの裏に姿を隠し、「シャー！」と警戒心を露わにします。
「なんだよ！ここに兄貴を連れてくるなよ！」と、壱胡へのわだかまりを見せる参瑚。その態度からは、複雑な感情がうかがえます。それでも、最後は投稿主にすり寄って甘える姿を見せました。10年の時を経て、かつて野良生活を共にした茶トラ兄弟が同じ屋根の下で再会できたことは、まさに運命と言える出来事となったようです。
動画では、10年間の野良生活を経て保護された猫の壱胡が、実の兄弟猫である参瑚と7年半ぶりの再会を果たす様子が収められています。
2023年4月5日に保護され、新しい家に順応し始めた茶トラの壱胡。実の兄弟猫である参瑚との7年半ぶりの対面を果たしますが、まさかの拒絶を受けてしまいます。それ以来、壱胡は「フギャー」という怪鳥音のような鳴き声をより大きく上げるようになってしまいました。一方で、同居する白猫の曉璘とはすっかり仲良くなり、珍獣コンビとして打ち解けた姿を見せています。
その後、壱胡は他の部屋でも過ごせるように少しずつ慣らす練習を開始します。一家の主猫である麿白先生や、居間で初対面した時雉とも問題なく同居できることが判明し、うまく過ごせたご褒美に馬刺しをもらう場面も収められています。しかし、問題はやはり実の兄弟である参瑚でした。壱胡が居間にやってくると、参瑚はカーテンの裏に姿を隠し、「シャー！」と警戒心を露わにします。
「なんだよ！ここに兄貴を連れてくるなよ！」と、壱胡へのわだかまりを見せる参瑚。その態度からは、複雑な感情がうかがえます。それでも、最後は投稿主にすり寄って甘える姿を見せました。10年の時を経て、かつて野良生活を共にした茶トラ兄弟が同じ屋根の下で再会できたことは、まさに運命と言える出来事となったようです。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos
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