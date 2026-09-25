【肩トレ改善】「上から押されるイメージで耐える」重さに頼らない究極のマッスルコントロール

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限界突破で全身強化！十種競技王者・右代啓祐がプロの練習メニューに本気で挑むキックボクシング入門

超人右代のパワーがあれば、腕相撲の世界女王に勝てる説。検証しました。

チャンネル情報

King Of Athlete 右代啓祐が全力で挑むチャンネル！筋トレや体作りのコツはもちろん、体を張ったチャレンジ企画や陸上のことまで、“限界突破の楽しさ”をお届けします。