人類最強の身体能力でもタジタジ？右代啓祐が女子プロキックボクサーとガチ対決
YouTubeチャンネル「右代啓祐のK.O.Aチャンネル」が、「身長196cmの巨漢・右代啓祐がプロ格闘家にタイマン挑んでみた。【陸上十種競技日本記録保持者 VS. 女子プロキックボクサー】」と題した動画を公開しました。十種競技の日本記録保持者であり“人類最強の身体能力”とも称される右代啓祐が、女子プロキックボクサーの牛山華子選手とのガチ対決に挑む様子を届けています。
動画の前半では、プロボクサーの練習メニューの一部を体験する右代の姿が収められています。普段使わない筋肉の動きや重いグローブ、息つく暇のない過酷なトレーニングに、トップアスリートである右代も思わず倒れ込みます。「やってきたスポーツの中で一番きつい」「腕が下がってくる」と疲労困憊の様子を見せました。
そして、国士舘大学の2年先輩でもある牛山選手との、ボクシングルール（2分2ラウンド）での対決がスタートします。第1ラウンド、右代はコーチからの「ジャブを出してリーチを活かす」というアドバイスに従い牽制しますが、牛山選手の素早い踏み込みと的確な右ボディーブローに苦戦を強いられます。手を出せずに防御に回る時間が続き、あっという間に体力を奪われていきます。
続く第2ラウンドでは、体力が削られた右代に対し、牛山選手がさらに圧力をかけます。右代が思わず目を閉じて防戦一方になる中、牛山選手の強烈な左フックや鋭い連打がクリーンヒット。試合終了の合図とともに仰向けに倒れ込んだ右代は「こんなに女性が凶暴だと思わなかった」「陸上よりきつい」とこぼし、周囲の笑いを誘いました。対決後には、牛山選手がアマチュアでの試合を重ね、40歳でプロデビューを果たしたという驚きのエピソードも明かされています。
人類最強の身体能力をもってしても圧倒される格闘技の過酷さと、年齢を言い訳にせず挑戦し続ける牛山選手の姿は、見る者の心を熱くします。日々のトレーニングへのモチベーションアップや、新たな目標に向かって一歩踏み出すきっかけとして、ぜひ動画をチェックしてみてはいかがでしょうか。
動画の前半では、プロボクサーの練習メニューの一部を体験する右代の姿が収められています。普段使わない筋肉の動きや重いグローブ、息つく暇のない過酷なトレーニングに、トップアスリートである右代も思わず倒れ込みます。「やってきたスポーツの中で一番きつい」「腕が下がってくる」と疲労困憊の様子を見せました。
そして、国士舘大学の2年先輩でもある牛山選手との、ボクシングルール（2分2ラウンド）での対決がスタートします。第1ラウンド、右代はコーチからの「ジャブを出してリーチを活かす」というアドバイスに従い牽制しますが、牛山選手の素早い踏み込みと的確な右ボディーブローに苦戦を強いられます。手を出せずに防御に回る時間が続き、あっという間に体力を奪われていきます。
続く第2ラウンドでは、体力が削られた右代に対し、牛山選手がさらに圧力をかけます。右代が思わず目を閉じて防戦一方になる中、牛山選手の強烈な左フックや鋭い連打がクリーンヒット。試合終了の合図とともに仰向けに倒れ込んだ右代は「こんなに女性が凶暴だと思わなかった」「陸上よりきつい」とこぼし、周囲の笑いを誘いました。対決後には、牛山選手がアマチュアでの試合を重ね、40歳でプロデビューを果たしたという驚きのエピソードも明かされています。
人類最強の身体能力をもってしても圧倒される格闘技の過酷さと、年齢を言い訳にせず挑戦し続ける牛山選手の姿は、見る者の心を熱くします。日々のトレーニングへのモチベーションアップや、新たな目標に向かって一歩踏み出すきっかけとして、ぜひ動画をチェックしてみてはいかがでしょうか。
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