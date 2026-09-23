全メニュー食べ比べ！USJ「葬送のフリーレン」コラボレストランで絶対に食べるべき激うまメニューとは？
YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が、「【USJ葬送のフリーレン】全メニュー食べ比べ！一番おすすめはどれ？アトラクションも【ユニバ2026】」と題した動画を公開した。動画では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催中の「葬送のフリーレン」コラボレストランにて、全メニューを食べ比べた感想を詳しくレビューしている。
動画序盤では、アトラクション「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク」の整理券取得に関するトラップについて言及。公式アプリを最新の状態にアップデートしていないと整理券の取得画面が表示されない可能性があるとし、注意を促した。
続いて、「ロストワールド・レストラン」を舞台にしたコラボレストラン「追憶のレストラン」へ入店。数あるメニューの中で特に高く評価されたのは「ヒンメルのオムレツプレート」だ。メインのオムレツは「トロトロでフワフワ」とした食感で、上にかかったチーズソースの塩味が卵の優しい味を引き立てていると絶賛し、おすすめ度4.7を付けた。また、「フリーレンのビーフプレート」についても、ナイフが不要なほど肉が柔らかく、香ばしい炭火のような香りが楽しめると高く評価している。
さらに、大人でも注文可能な「たのしい旅の宝箱キッズセット」にも注目した。オムライスやハンバーグ、デザートまで充実した内容でありながら、少食の大人にもぴったりのボリューム感であることを紹介し、「子供向けながらちゃんと楽しめる」と太鼓判を押した。
動画の終盤では、アトラクション「ストーリー・ウォーク」の感想も語られた。ファンにとっては「目頭が熱くなった」と涙ぐむほど感動的な内容であったことを報告している。フードのクオリティの高さからアトラクションの没入感まで、作品の世界観を存分に楽しめるイベントであると結論付けた。
動画序盤では、アトラクション「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク」の整理券取得に関するトラップについて言及。公式アプリを最新の状態にアップデートしていないと整理券の取得画面が表示されない可能性があるとし、注意を促した。
続いて、「ロストワールド・レストラン」を舞台にしたコラボレストラン「追憶のレストラン」へ入店。数あるメニューの中で特に高く評価されたのは「ヒンメルのオムレツプレート」だ。メインのオムレツは「トロトロでフワフワ」とした食感で、上にかかったチーズソースの塩味が卵の優しい味を引き立てていると絶賛し、おすすめ度4.7を付けた。また、「フリーレンのビーフプレート」についても、ナイフが不要なほど肉が柔らかく、香ばしい炭火のような香りが楽しめると高く評価している。
さらに、大人でも注文可能な「たのしい旅の宝箱キッズセット」にも注目した。オムライスやハンバーグ、デザートまで充実した内容でありながら、少食の大人にもぴったりのボリューム感であることを紹介し、「子供向けながらちゃんと楽しめる」と太鼓判を押した。
動画の終盤では、アトラクション「ストーリー・ウォーク」の感想も語られた。ファンにとっては「目頭が熱くなった」と涙ぐむほど感動的な内容であったことを報告している。フードのクオリティの高さからアトラクションの没入感まで、作品の世界観を存分に楽しめるイベントであると結論付けた。
YouTubeの動画内容
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おいしいもの大好き！食べる・旅・テーマパークが大好きなアラサー夫婦。ユニバが好きでよく行くので USJ多めです。