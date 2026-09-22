気象予報士が徹底解説！最新の3か月予報が示す「冬の訪れが非常に遅くなる」納得のメカニズム
気象予報士の松浦悠真が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」で『【冬の訪れ遅く】この先3か月は高温・多雨傾向 12月も冬型弱い？｜3か月予報』と題した動画を公開した。動画では、10月から12月までの3か月間が全国的に高温かつ多雨傾向となり、冬の訪れが大幅に遅れるという予測のメカニズムを解説している。
動画の前半で松浦氏は、最新の3か月予報において、全国的に気温が高い予想である確率が50%に上り、降水量も太平洋側や西日本を中心に多雨傾向になることを紹介した。その根本的な原因として、エルニーニョの影響による熱帯の対流活動の変化を提示。日本付近は暖かい空気に覆われやすく、大陸からの高気圧の張り出しが弱いため、冬型になりにくい状況が続くという。
さらに、上空の気温が平年より1.5度以上も高くなるというデータを示し、「冬の訪れが非常に遅くなる」「秋も結構長めになる」と見解を述べた。多雨傾向については、冬の降水が日本海側で増えるのではなく、低気圧の通過によって全体的に雨が多くなるとし、12月に入っても秋のような気圧配置が続く可能性を示唆している。
この先3か月は、季節の歩みが遅れ、平年とは異なる天候が続く見通しだ。地球規模の気流や気圧配置の変化をひもとくことで、日々の天候の背後にあるダイナミックな気象の仕組みを深く理解できる解説となっている。
動画の前半で松浦氏は、最新の3か月予報において、全国的に気温が高い予想である確率が50%に上り、降水量も太平洋側や西日本を中心に多雨傾向になることを紹介した。その根本的な原因として、エルニーニョの影響による熱帯の対流活動の変化を提示。日本付近は暖かい空気に覆われやすく、大陸からの高気圧の張り出しが弱いため、冬型になりにくい状況が続くという。
さらに、上空の気温が平年より1.5度以上も高くなるというデータを示し、「冬の訪れが非常に遅くなる」「秋も結構長めになる」と見解を述べた。多雨傾向については、冬の降水が日本海側で増えるのではなく、低気圧の通過によって全体的に雨が多くなるとし、12月に入っても秋のような気圧配置が続く可能性を示唆している。
この先3か月は、季節の歩みが遅れ、平年とは異なる天候が続く見通しだ。地球規模の気流や気圧配置の変化をひもとくことで、日々の天候の背後にあるダイナミックな気象の仕組みを深く理解できる解説となっている。
YouTubeの動画内容
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マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。