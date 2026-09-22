「冬らしくない冬」になる？気象予報士が解説する、意外と知らない暖冬と「ドカ雪」のリスク

【台風26号候補】28日に強い勢力で沖縄の南へ。GSMや海外予測モデルが示す進路と先島諸島への影響

チャンネル情報

マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。