「脅威のシンクロ率」ーー。



【動画】同時に舌ペロッ！ シンクロする決定的瞬間

そんなコメントとともに公開された2匹の愛猫の動画が、Xで注目を集めています。



映っているのは、どちらも元保護猫の白猫で、血のつながったきょうだい。左は短毛の「ねる」くん（5歳・男の子）、右は長毛でオッドアイの「くう」ちゃん（5歳・女の子）です。



テーブルの上に仲良く並び、同じ方向をじっと見つめる2匹。すると次の瞬間、そろって舌をペロッ！



再び、ペロッと出した舌の向きまでピタリとシンクロ！



顔の向きから舌を出すタイミングまでぴったり重なる、見事なリアクションを披露しました。



2匹が見つめていたものは？

飼い主の「くうねる」さん（@ku_nel）によると、動画を撮影したのは、2匹におやつをあげた直後だったといいます。



「仲良く並んで座っていたので動画を撮影しました。三脚で撮影していたため、私がおやつの袋を捨てている様子を目で追っていたのだと思います」



「きょうだいならではのシンクロだなぁ」と、飼い主さんも思わず感心したそう。



「ここまでぴったりそろっているのを見るとおもしろいなと思いました」



日常で何度もシンクロする兄妹

実は、ねるくんとくうちゃんの動きが重なるのは、このときだけではありません。



「寝相や毛づくろいの姿勢、あくびをするタイミングがシンクロすることもありますが、おやつを食べた後のぺろぺろが一番シンクロ率が高いかもしれません。同時にぺろっとする写真もよく撮れます」



このあと、ねるくんとくうちゃんはいつも通りに過ごしていたそうです。



何気ない毎日のなかで生まれる息ぴったりの瞬間。ねるくんとくうちゃんは、これからも飼い主さんを楽しませてくれそうです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）