山田裕貴、山﨑賢人を尊敬「認めている仲間がいっぱいいるな」 表裏一体のキャラを演じられたのは「賢人氏のおかげ」
俳優・山﨑賢人（32）と山田裕貴（35）が16日、都内で行われた映画『キングダム 魂の決戦』（公開中）超特大ヒット御礼舞台あいさつに登壇し、互いの尊敬する部分を語り合った。
山﨑は天下の大将軍を目指し前へと進み続ける主人公・信、山田は祖国を秦国に蹂躙された怨念をたぎらせる趙の猛将・万極を演じる。それぞれの運命を背負い、まさに“希望”と“闇”が激突する“魂の決戦”を繰り広げた2人。
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イベントでは、リスペクトするところについてトークを展開。山田は「本人は気付いているのか。素で成し遂げてるのがすごいと思うんですけど、先輩も後輩も関係なく、賢人氏が頑張っていることをすごく認めている仲間がいっぱいいるなと、そこにリスペクトしています」と山﨑の魅力を熱弁。
一方、山﨑は山田に対して「プライドがあって人に言わないことや聞かないことを、ちゃんとぶつけてくれて聞いてくれたりする。それが本当に素敵だなと思って、どんどん話したくなるし、俺も聞きたくなります」と尊敬の念を抱いた。
イベント終盤になると、山田は改めて山﨑と共演できたことの喜びを口にし「万極を演じることができたのは、一番共演シーンの多かった山﨑賢人くん、信のおかげだと思います。表裏一体の光と闇というキャラクターができたのは、賢人氏のおかげだし、監督やキャスト・スタッフさんのみなさんのおかげです。そして見てくださった皆さんの魂に何か刺さる呪いの男を演じきれていたらなと、日々願うばかりでした」と熱く語った。
今作は、中国の春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍を目指す戦災孤児の信（山﨑）と、中華統一を志す若き王・エイ政（吉沢亮）の戦いを描く実写映画シリーズの最新作。シリーズ最大規模のスケールで秦国存亡をかけた大攻防戦を描く。
山﨑は天下の大将軍を目指し前へと進み続ける主人公・信、山田は祖国を秦国に蹂躙された怨念をたぎらせる趙の猛将・万極を演じる。それぞれの運命を背負い、まさに“希望”と“闇”が激突する“魂の決戦”を繰り広げた2人。
イベントでは、リスペクトするところについてトークを展開。山田は「本人は気付いているのか。素で成し遂げてるのがすごいと思うんですけど、先輩も後輩も関係なく、賢人氏が頑張っていることをすごく認めている仲間がいっぱいいるなと、そこにリスペクトしています」と山﨑の魅力を熱弁。
一方、山﨑は山田に対して「プライドがあって人に言わないことや聞かないことを、ちゃんとぶつけてくれて聞いてくれたりする。それが本当に素敵だなと思って、どんどん話したくなるし、俺も聞きたくなります」と尊敬の念を抱いた。
イベント終盤になると、山田は改めて山﨑と共演できたことの喜びを口にし「万極を演じることができたのは、一番共演シーンの多かった山﨑賢人くん、信のおかげだと思います。表裏一体の光と闇というキャラクターができたのは、賢人氏のおかげだし、監督やキャスト・スタッフさんのみなさんのおかげです。そして見てくださった皆さんの魂に何か刺さる呪いの男を演じきれていたらなと、日々願うばかりでした」と熱く語った。
今作は、中国の春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍を目指す戦災孤児の信（山﨑）と、中華統一を志す若き王・エイ政（吉沢亮）の戦いを描く実写映画シリーズの最新作。シリーズ最大規模のスケールで秦国存亡をかけた大攻防戦を描く。