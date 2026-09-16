青木柚、別人級の“韓国ドラマ俳優”に変身 『さとこはいつも』で一人二役、韓国語にも挑戦
俳優の有村架純、石田ひかり、姫野花春がトリプル主演する沖田修一監督の映画『さとこはいつも』（9月18日公開）で、青木柚が一人二役を演じていることが明らかになった。あわせて、劇中に登場する架空の韓国ドラマ『あの日、私たちの夢みたものは』の予告編と場面写真が解禁された。
【動画】劇中の韓国ドラマ『あの日、私たちの夢みたものは』予告編
本作は、沖田監督の長編映画デビュー20周年を飾る完全オリジナル作品。年齢も育った環境も異なる、3人の「さとこ」の人生が交差していく物語を描く。「第31回釜山国際映画祭」（10月6日～15日）のコンペティション部門にも正式出品される。
主人公の一人は、初めての恋を持て余し、妄想を膨らませていく中学3年生の中井聡子（姫野）。映画配給会社に勤める西田沙都子（有村）は、仕事がスランプ気味な上、不倫関係にも迷走する35歳。子育てが一段落した55歳の飯島里子（石田）は、久しぶりに得た自分の時間の中で、新たな夢に目覚めていく。
自由で、みっともなく、それでも愛おしい日々を、それぞれが“自分の物語”として書き始めたとき、異なる場所を生きてきた3人の人生が交わっていく。
青木が演じるのは、沙都子が勤める映画配給会社に入社した後輩・嶋雄介と、沙都子が夢中になっている韓国ドラマ『あの日、私たちの夢みたものは』に登場する韓国人俳優イ・ドンヒ。現実世界と劇中劇という異なる世界の人物を、一人で演じ分ける。
劇中劇は架空の作品ながら、本物の韓国ドラマさながらに作り込まれた。沖田監督自ら韓国ドラマを研究し、実際に4話分のプロットを作成。その上で撮影まで行ったという。監督は韓国での撮影を希望していたが、ロケは日本国内で行われた。
音楽は、『さとこはいつも』本編と同じく、シンガー・ソングライターの柴田聡子が担当。劇中劇にも韓国ドラマを意識した音楽をつけ、独立したもう一本の作品のような世界観を構築した。
イ・ドンヒ役の青木は前髪を下ろし、衣装やヘアメイクも韓国ドラマの俳優を意識したスタイルに変身。韓国語のせりふにも挑戦し、現実パートの嶋とは異なる顔を披露している。
青木は「一人二役をこのような形で演じるとは思ってもいませんでした！」と驚きを明かし、「韓流ドラマの衣装、ヘアメイク。ふとした時に映る自分が別人すぎて、たくさん二度見をした撮影現場でした」と振り返る。
また、「いつ使うんだろう……？というロマンチックな韓国語もたくさん覚えました。実際に韓国の役者さんとお芝居することができたのも、とても楽しかったです」と撮影を回想。「嶋くんと、ドンヒ。どう物語に登場するのか、楽しんでいただけたらうれしいです」と呼びかけている。
解禁された予告編では、劇中劇のロマンチックな世界と、イ・ドンヒにふんした青木の姿を初披露。現実世界で演じる嶋とのギャップも見どころとなる。あわせて、劇中劇『あの日、私たちの夢みたものは』の公式サイトもオープンした。
【動画】劇中の韓国ドラマ『あの日、私たちの夢みたものは』予告編
本作は、沖田監督の長編映画デビュー20周年を飾る完全オリジナル作品。年齢も育った環境も異なる、3人の「さとこ」の人生が交差していく物語を描く。「第31回釜山国際映画祭」（10月6日～15日）のコンペティション部門にも正式出品される。
自由で、みっともなく、それでも愛おしい日々を、それぞれが“自分の物語”として書き始めたとき、異なる場所を生きてきた3人の人生が交わっていく。
青木が演じるのは、沙都子が勤める映画配給会社に入社した後輩・嶋雄介と、沙都子が夢中になっている韓国ドラマ『あの日、私たちの夢みたものは』に登場する韓国人俳優イ・ドンヒ。現実世界と劇中劇という異なる世界の人物を、一人で演じ分ける。
劇中劇は架空の作品ながら、本物の韓国ドラマさながらに作り込まれた。沖田監督自ら韓国ドラマを研究し、実際に4話分のプロットを作成。その上で撮影まで行ったという。監督は韓国での撮影を希望していたが、ロケは日本国内で行われた。
音楽は、『さとこはいつも』本編と同じく、シンガー・ソングライターの柴田聡子が担当。劇中劇にも韓国ドラマを意識した音楽をつけ、独立したもう一本の作品のような世界観を構築した。
イ・ドンヒ役の青木は前髪を下ろし、衣装やヘアメイクも韓国ドラマの俳優を意識したスタイルに変身。韓国語のせりふにも挑戦し、現実パートの嶋とは異なる顔を披露している。
青木は「一人二役をこのような形で演じるとは思ってもいませんでした！」と驚きを明かし、「韓流ドラマの衣装、ヘアメイク。ふとした時に映る自分が別人すぎて、たくさん二度見をした撮影現場でした」と振り返る。
また、「いつ使うんだろう……？というロマンチックな韓国語もたくさん覚えました。実際に韓国の役者さんとお芝居することができたのも、とても楽しかったです」と撮影を回想。「嶋くんと、ドンヒ。どう物語に登場するのか、楽しんでいただけたらうれしいです」と呼びかけている。
解禁された予告編では、劇中劇のロマンチックな世界と、イ・ドンヒにふんした青木の姿を初披露。現実世界で演じる嶋とのギャップも見どころとなる。あわせて、劇中劇『あの日、私たちの夢みたものは』の公式サイトもオープンした。