【北海道】息をのむ絶景！簡単には近づけない“封印された”阿寒の秘境湖
YouTubeチャンネル「ナナジャパ」が「【阿寒・ペンケトー／パンケトー】原生林を歩き、簡単には近づけない“封印された”2つの湖を目指してみた」を公開した。動画では、北海道阿寒町にある厳重に管理された秘境湖「ペンケトー」と「パンケトー」を目指し、原生林を探索する様子が収められている。
動画内でナナジャパさんは、国や財団によって管理され、過去にはテレビ局の取材も断られたという秘境へ向かうため、入林手続きやドローン飛行申請を事前に行ったことを説明。笹藪や倒木が道を阻み、獣道が続く過酷な原生林を、GPSの地図を頼りに進んでいく。
険しい道のりの途中では、苔生す美しい川を発見し、「絵本の世界みたいだね」と癒される一幕も。川沿いの急斜面や巨岩を越えた先で、ついに目的地のひとつである「ペンケトー」に到着。ドローンで空撮された美しい湖面と雄阿寒岳の絶景が広がり、澄み切った水辺には魚が泳ぐ姿も確認できる。
時間や水分の不足により、もうひとつの湖「パンケトー」への到達は断念したものの、「絶景の一言でも足りないぐらいだね」と圧倒的な自然の美しさに感動した様子を語った。手付かずの自然が残る阿寒の奥深い魅力が伝わる、見応えのある映像となっている。
動画内でナナジャパさんは、国や財団によって管理され、過去にはテレビ局の取材も断られたという秘境へ向かうため、入林手続きやドローン飛行申請を事前に行ったことを説明。笹藪や倒木が道を阻み、獣道が続く過酷な原生林を、GPSの地図を頼りに進んでいく。
険しい道のりの途中では、苔生す美しい川を発見し、「絵本の世界みたいだね」と癒される一幕も。川沿いの急斜面や巨岩を越えた先で、ついに目的地のひとつである「ペンケトー」に到着。ドローンで空撮された美しい湖面と雄阿寒岳の絶景が広がり、澄み切った水辺には魚が泳ぐ姿も確認できる。
時間や水分の不足により、もうひとつの湖「パンケトー」への到達は断念したものの、「絶景の一言でも足りないぐらいだね」と圧倒的な自然の美しさに感動した様子を語った。手付かずの自然が残る阿寒の奥深い魅力が伝わる、見応えのある映像となっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
幻の湖「シュンクシタカラ湖」を目指す過酷な旅に密着！秘境の奥地に潜む絶景とは
【北海道】幻の湖「シュンクシタカラ湖」へ！手つかずの大自然と55cmの巨大魚に「過去最高」
日本の果てに眠る幻の集落へ！礼文島「メシクニ」で探るニシン漁の繁栄と自然の脅威
チャンネル情報
▼SNS・お問い合わせ（公式窓口） https://lit.link/NANAJAPA（お仕事のご依頼・情報提供はこちらの専用フォームよりお願いいたします） 動画ロケ制作協賛のお願い【https://www.amazon.jp/hz/wishlist/ls/2A4GU4ICXUXGB?ref_=wl_share】