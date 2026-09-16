幻の湖「シュンクシタカラ湖」を目指す過酷な旅に密着！秘境の奥地に潜む絶景とは

【北海道】幻の湖「シュンクシタカラ湖」へ！手つかずの大自然と55cmの巨大魚に「過去最高」

日本の果てに眠る幻の集落へ！礼文島「メシクニ」で探るニシン漁の繁栄と自然の脅威