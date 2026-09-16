＆TEAM・JO主演『ワンダンス』躍動感あふれる本ポスター解禁 特典付きムビチケ2種も発売決定
＆TEAMのJOが主演する映画『ワンダンス』より、本ポスタービジュアルが解禁された。また、9月18日より特典付きムビチケが発売されることも決まった。
【写真】ムビチケカード2種＆特典のキャラビジュカード
本作は、ダンサーからも熱く支持され、昨年にはテレビアニメも放送された、単行本累計発行部数130万部突破の珈琲による同名漫画を実写化。
主人公のカボを映画初主演となるJO（＆TEAM）、主人公の運命を変える湾田光莉・通称ワンダを池端杏慈、カボが飛び込むダンスチーム（TEAM ON）を率いるカリスマダンサー・宮尾恩を山口綺羅（Girls2）、カボの才能を見抜き、ダンスバトルへの挑戦を後押しする先輩・厳島伊折をRAN（MAZZEL）、カボたちのダンスバトル最強のライバルとなる壁谷楽・通称カベをTSUKKI、ダンスコンテストでカボたちの前に立ちはだかる実力派チームのリーダー・巧宇千・通称ウセンを髙松アロハ（超特急）が演じる。
ダンスムーブを迫力たっぷりに決めるカボ（JO）が目を引くポスタービジュアルは、「でも、踊る。この鼓動（ビート）が僕を変えるー」というコピーとともに、ワンダ（池端杏慈）のりんとした横顔、そしてカボとワンダを取り巻く恩（山口綺羅）、伊折（RAN）、カベ（TSUKKI）、ウセン（髙松アロハ）のダンスに懸ける思いが伝わる表情が印象的な、躍動感と青春を感じるビジュアルとなっている。
さらに、9月18日よりムビチケカードが発売されることが決定。絵柄はカボのすがすがしい横顔が印象的な【カボver.】と、各キャラクターのそれぞれのワンシーンを切り取った【全キャラ ver.】の2種となっている。ムビチケカードの特典として、それぞれのキャラクタービジュアルが使用されたキャラクタービジュアルカード（ジャバラ仕様）がオリジナル特典として付いてくる。
映画『ワンダンス』は、11月27日より全国公開。
【写真】ムビチケカード2種＆特典のキャラビジュカード
本作は、ダンサーからも熱く支持され、昨年にはテレビアニメも放送された、単行本累計発行部数130万部突破の珈琲による同名漫画を実写化。
主人公のカボを映画初主演となるJO（＆TEAM）、主人公の運命を変える湾田光莉・通称ワンダを池端杏慈、カボが飛び込むダンスチーム（TEAM ON）を率いるカリスマダンサー・宮尾恩を山口綺羅（Girls2）、カボの才能を見抜き、ダンスバトルへの挑戦を後押しする先輩・厳島伊折をRAN（MAZZEL）、カボたちのダンスバトル最強のライバルとなる壁谷楽・通称カベをTSUKKI、ダンスコンテストでカボたちの前に立ちはだかる実力派チームのリーダー・巧宇千・通称ウセンを髙松アロハ（超特急）が演じる。
さらに、9月18日よりムビチケカードが発売されることが決定。絵柄はカボのすがすがしい横顔が印象的な【カボver.】と、各キャラクターのそれぞれのワンシーンを切り取った【全キャラ ver.】の2種となっている。ムビチケカードの特典として、それぞれのキャラクタービジュアルが使用されたキャラクタービジュアルカード（ジャバラ仕様）がオリジナル特典として付いてくる。
映画『ワンダンス』は、11月27日より全国公開。