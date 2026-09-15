2人組YouTuberむくえな、10周年を記念したスタイルブックを発売 テーマは「親友としたい10のこと」
幼なじみYouTuberのむくえなが、10周年を記念したスタイルブック「MUKUENA 10th Anniversary Style Book Dear BESTIE～親友としたい10のこと～」を、11月6日に発売する。
【写真】元AKB48・YouTuber美女、ゴールド免許取得「免許証までビジュいいなんて」の声
小学生の頃に出会い、幼なじみとして長い時間をともに過ごしてきたむくとえなぴ。今作では、そんなふたりの「親友としたい10のこと」をテーマに、10周年の今だからこそ残しておきたいさまざまなシチュエーションで撮影を行った。
一緒に暮らしているような自然体な姿を切り取ったシェアハウス、10周年をお祝いしたガーデンパーティー、日常を抜け出して楽しむホカンス、制服姿やゴスロリファッションなど、ふたりの「やりたい！」を詰め込んだ全10テーマを収録。かわいくてポップな姿から、少し大人っぽい表情、そして長年一緒にいるふたりだからこそ見せる素の瞬間まで、“むくえな”のさまざまな魅力をたっぷりと詰め込んでいる。
タイトルの『Dear BESTIE』には、長い時間をともに歩んできた“親友”であるふたりの関係性と、むくえなを応援している人たちへの想いが込められている。
本書の発売を記念して、全国5都市で発売記念イベントを開催することも決定。イベントでは、写真集のお渡しをはじめ、スマホでの3ショット撮影や2ショット撮影、ふたりからの手紙など、むくえなと一緒に10周年の思い出を残せるスペシャルな特典が用意されている。
むくえなは「10周年という節目に、スタイルブックを出せることがとっても嬉しいです！ 今回は『親友としたい10のこと』をテーマに、私たちのしたいことをたくさん叶えさせてもらいました！」とコメント。
さらに、「素で楽しんでいる私たちから、普段なら絶対に見られないような私たちまで、いろんなむくえなが詰まった一冊になっていると思います！ この本が、みんなにとって、大切な友達を想うきっかけになったり、『これやってみたい！』と真似して楽しんでもらえたりする一冊になったら嬉しいです！」と思いを込めた。
「MUKUENA 10th Anniversary Style Book Dear BESTIE～親友としたい10のこと～」は、11月6日に主婦と生活社より発売。
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小学生の頃に出会い、幼なじみとして長い時間をともに過ごしてきたむくとえなぴ。今作では、そんなふたりの「親友としたい10のこと」をテーマに、10周年の今だからこそ残しておきたいさまざまなシチュエーションで撮影を行った。
タイトルの『Dear BESTIE』には、長い時間をともに歩んできた“親友”であるふたりの関係性と、むくえなを応援している人たちへの想いが込められている。
本書の発売を記念して、全国5都市で発売記念イベントを開催することも決定。イベントでは、写真集のお渡しをはじめ、スマホでの3ショット撮影や2ショット撮影、ふたりからの手紙など、むくえなと一緒に10周年の思い出を残せるスペシャルな特典が用意されている。
むくえなは「10周年という節目に、スタイルブックを出せることがとっても嬉しいです！ 今回は『親友としたい10のこと』をテーマに、私たちのしたいことをたくさん叶えさせてもらいました！」とコメント。
さらに、「素で楽しんでいる私たちから、普段なら絶対に見られないような私たちまで、いろんなむくえなが詰まった一冊になっていると思います！ この本が、みんなにとって、大切な友達を想うきっかけになったり、『これやってみたい！』と真似して楽しんでもらえたりする一冊になったら嬉しいです！」と思いを込めた。
「MUKUENA 10th Anniversary Style Book Dear BESTIE～親友としたい10のこと～」は、11月6日に主婦と生活社より発売。