石田ゆり子主演『連続ドラマW マイ・スイート・ホーム』主題歌が竹内まりや書下ろし「あなたでなければ」に決定
石田ゆり子が主演する10月31日放送・配信スタートの『連続ドラマW マイ・スイート・ホーム』の主題歌が、竹内まりやの書下ろしによる「あなたでなければ」に決定。併せて、追加キャスト、主題歌入り本予告、キービジュアルが解禁された。
【動画】竹内まりやの主題歌入り『連続ドラマW マイ・スイート・ホーム』予告
本作は、ヒューマンドラマの名手である脚本家・岡田惠和×洗練された世界観を紡ぎ出す監督・萩原健太郎、そして実力派キャストのタッグで描く、“アラ還世代”の群像劇。東京・葉山・軽井沢を舞台にした心地よい空気とともに、どこかおかしくて愛しい登場人物たちの姿を生き生きと映しだす。
すでに子どもたちも独立し、夫と豊かで穏やかな生活を送る専業主婦・上原春花（石田）。彼女には、深い友情で繋がっている友人たちがいた。東京・葉山・軽井沢、住まいも職業も三者三様だが、今ではそれぞれのパートナーも交えながら、定期的に集っている。春花、夏希、秋絵。そして、疎遠になっているもう一人の友人、冬美--。『春夏秋冬』は、学生時代から、いつもずっと一緒だった。
ある日突然もたらされた、冬美の訃報。3人は冬美に想いを馳せながら、レールを外れることなく真面目に生きてきた、そろそろ還暦を迎える自分たちのこれまでや、これからどうありたいかを再確認していく。「一度でいいから自分じゃない人になりたい」。生前、冬美が言っていた願いを思い出す3人。そうして、天国の冬美が笑ってくれそうなバカな思いつきを、みんなでやってみることにした。それはお互いのパートナーを交換する、二週間の“お試し生活”だった。
先日、主演の石田に加えて、仲村トオル、中嶋朋子、三宅健、富田靖子、武田真治、坂井真紀、椎名桔平の出演が解禁され、豪華キャストの出演と「パートナーを交換する」という設定が話題になった本作。
この度、主題歌が、竹内まりやによる新曲「あなたでなければ」に決定。本作のために書き下ろされたこの楽曲のテーマは、長い歳月をともに歩んできたパートナーへの深い感謝と愛。これまで自分が選んできた道や、隣にいるパートナーとの時間を心から肯定し、愛おしく思えるような歌詞となっている。心をじんわりと解きほぐし、明日へと続く日常を優しく照らしてくれる一曲だ。
竹内は「今この不安な時代、熟年の人々を描くドラマはリアリティを追求することが多い中、敢えて現実離れした設定を選ぶ遊び心と勇気に、私も歌で期待に応えようと作った」「長く連れ添ってきた夫婦が、人生の後半でふと感じるパートナーへの想いを描いたこの作品の歌詞世界は、まさに34年前に書いた『家に帰ろう（マイ・スイート・ホーム）』の主人公の続編的未来かもしれません」とコメントを寄せている。
併せて、『春夏秋冬』と呼び合う友人4人の若い頃を演じるキャストや、脇を固める実力派俳優陣が解禁。
冬美（富田）の若い頃を中田青渚、夏希（坂井）の若い頃を中井友望、秋絵（中嶋）の若い頃を片田陽依、春花の若い頃を石塚瑚子が瑞々しく演じる。さらに、冬美の母・飯野佳代役に松金よね子。修平の母・上原寛子役に丘みつ子。そして、夏希の娘・瀧山萌役に白本彩奈。実力派俳優陣が演じる、個性豊かなキャラクターたちにも注目だ。
さらに、キービジュアルと主題歌入り本予告映像も解禁。
キービジュアルは、あたたかな日差しが差し込むリビングで穏やかな笑顔を見せる6人の姿が切り取られている。横には「二週間の[お試し生活]、始めました。」というキャッチコピーが添えられ、この二週間が彼らの人生にどのような変化をもたらし、どこに行き着くのか、展開に期待がふくらむビジュアルとなっている。
主題歌入り本予告映像では、実際に二週間の“お試し生活”へと踏み出した6人の日常が、竹内まりやの心地よい歌声とともに描き出されている。潤一郎（椎名）と料理を楽しむ春花、寝ぼけた佳彦（三宅）に抱きしめられる夏希、修平（仲村）に絵を教える秋絵。いつもと違う相手と、いつもと違った生活を送る中で、それぞれが自分の生き方と向き合っていく。果たして彼らは、どんな自らの“ホーム（居場所）”にたどり着くのか？
『連続ドラマW マイ・スイート・ホーム』は、WOWOWにて10月31日22時放送・配信開始（全6話）。
竹内まりやのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■竹内まりや（主題歌担当）
「還暦前の女友達3人が、ひょんなきっかけから、それぞれの夫を交換し合い2週間ずつ暮らしてみることにした」という極めて非現実的な物語が、脚本家・岡田惠和さんの手に掛かると、何だかあり得なくもない話に思えてくるから不思議だ。そんなドラマがあるならぜひ観てみたい、と思ったのが、今回の主題歌を引き受けた大きな理由です。
今この不安な時代、熟年の人々を描くドラマはリアリティを追求することが多い中、敢えてそんな現実離れした設定を選ぶ遊び心と勇気に、私も歌で期待に応えようと作ったのが、彼らのリビングから流れてきそうなボサノヴァのラブソング。
長く連れ添ってきた夫婦が、人生の後半でふと感じるパートナーへの想いを描いたこの作品の歌詞世界は、まさに34年前に書いた「家に帰ろう（マイ・スイート・ホーム）」の主人公の続編的未来かもしれません。さあ、いったいどんなドラマになるのか？放送を楽しみに待ちたいと思います。
【動画】竹内まりやの主題歌入り『連続ドラマW マイ・スイート・ホーム』予告
本作は、ヒューマンドラマの名手である脚本家・岡田惠和×洗練された世界観を紡ぎ出す監督・萩原健太郎、そして実力派キャストのタッグで描く、“アラ還世代”の群像劇。東京・葉山・軽井沢を舞台にした心地よい空気とともに、どこかおかしくて愛しい登場人物たちの姿を生き生きと映しだす。
ある日突然もたらされた、冬美の訃報。3人は冬美に想いを馳せながら、レールを外れることなく真面目に生きてきた、そろそろ還暦を迎える自分たちのこれまでや、これからどうありたいかを再確認していく。「一度でいいから自分じゃない人になりたい」。生前、冬美が言っていた願いを思い出す3人。そうして、天国の冬美が笑ってくれそうなバカな思いつきを、みんなでやってみることにした。それはお互いのパートナーを交換する、二週間の“お試し生活”だった。
先日、主演の石田に加えて、仲村トオル、中嶋朋子、三宅健、富田靖子、武田真治、坂井真紀、椎名桔平の出演が解禁され、豪華キャストの出演と「パートナーを交換する」という設定が話題になった本作。
この度、主題歌が、竹内まりやによる新曲「あなたでなければ」に決定。本作のために書き下ろされたこの楽曲のテーマは、長い歳月をともに歩んできたパートナーへの深い感謝と愛。これまで自分が選んできた道や、隣にいるパートナーとの時間を心から肯定し、愛おしく思えるような歌詞となっている。心をじんわりと解きほぐし、明日へと続く日常を優しく照らしてくれる一曲だ。
竹内は「今この不安な時代、熟年の人々を描くドラマはリアリティを追求することが多い中、敢えて現実離れした設定を選ぶ遊び心と勇気に、私も歌で期待に応えようと作った」「長く連れ添ってきた夫婦が、人生の後半でふと感じるパートナーへの想いを描いたこの作品の歌詞世界は、まさに34年前に書いた『家に帰ろう（マイ・スイート・ホーム）』の主人公の続編的未来かもしれません」とコメントを寄せている。
併せて、『春夏秋冬』と呼び合う友人4人の若い頃を演じるキャストや、脇を固める実力派俳優陣が解禁。
冬美（富田）の若い頃を中田青渚、夏希（坂井）の若い頃を中井友望、秋絵（中嶋）の若い頃を片田陽依、春花の若い頃を石塚瑚子が瑞々しく演じる。さらに、冬美の母・飯野佳代役に松金よね子。修平の母・上原寛子役に丘みつ子。そして、夏希の娘・瀧山萌役に白本彩奈。実力派俳優陣が演じる、個性豊かなキャラクターたちにも注目だ。
さらに、キービジュアルと主題歌入り本予告映像も解禁。
キービジュアルは、あたたかな日差しが差し込むリビングで穏やかな笑顔を見せる6人の姿が切り取られている。横には「二週間の[お試し生活]、始めました。」というキャッチコピーが添えられ、この二週間が彼らの人生にどのような変化をもたらし、どこに行き着くのか、展開に期待がふくらむビジュアルとなっている。
主題歌入り本予告映像では、実際に二週間の“お試し生活”へと踏み出した6人の日常が、竹内まりやの心地よい歌声とともに描き出されている。潤一郎（椎名）と料理を楽しむ春花、寝ぼけた佳彦（三宅）に抱きしめられる夏希、修平（仲村）に絵を教える秋絵。いつもと違う相手と、いつもと違った生活を送る中で、それぞれが自分の生き方と向き合っていく。果たして彼らは、どんな自らの“ホーム（居場所）”にたどり着くのか？
『連続ドラマW マイ・スイート・ホーム』は、WOWOWにて10月31日22時放送・配信開始（全6話）。
竹内まりやのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■竹内まりや（主題歌担当）
「還暦前の女友達3人が、ひょんなきっかけから、それぞれの夫を交換し合い2週間ずつ暮らしてみることにした」という極めて非現実的な物語が、脚本家・岡田惠和さんの手に掛かると、何だかあり得なくもない話に思えてくるから不思議だ。そんなドラマがあるならぜひ観てみたい、と思ったのが、今回の主題歌を引き受けた大きな理由です。
今この不安な時代、熟年の人々を描くドラマはリアリティを追求することが多い中、敢えてそんな現実離れした設定を選ぶ遊び心と勇気に、私も歌で期待に応えようと作ったのが、彼らのリビングから流れてきそうなボサノヴァのラブソング。
長く連れ添ってきた夫婦が、人生の後半でふと感じるパートナーへの想いを描いたこの作品の歌詞世界は、まさに34年前に書いた「家に帰ろう（マイ・スイート・ホーム）」の主人公の続編的未来かもしれません。さあ、いったいどんなドラマになるのか？放送を楽しみに待ちたいと思います。