香取慎吾、念願のマクドナルドCM初出演「夢が叶いました！」 新たな“月見”CMが9.22より全国放映
香取慎吾が出演するマクドナルドの新TVCM『北海道産じゃがペッパー月見「月見でたでた」香取篇』が、9月22日より全国放映。これに先立ち、撮影エピソードとインタビューが到着した。
【写真】月見バーガーを食べて満面の笑みを見せる香取慎吾
新TVCMでは、マクドナルドの大ファンと公言している香取が、月見ファミリーのCMに初登場。「北海道産じゃがペッパー月見」を手に、仲間と共に“二度目の月見”を楽しむストーリーが描かれる。第1弾CMと同様、CMソングには民謡「炭坑節」をアレンジした楽曲を使用。木村カエラが「まさか二度目の月見でた！」と歌う軽快な楽曲に乗せ、第2弾の登場を印象的に伝える。
マクドナルドのCMに初出演することとなった香取は、「夢が叶いました！」と喜びがあふれ出るような表情で撮影現場に登場。大のマクドナルドファンで、とくに「月見バーガー」には強い思い入れがあることから、「あまりにも興奮しすぎて前日から緊張していました（笑）」と笑顔で話した。
打ち合わせの席で監督が「『月見バーガー』は 1991年に発売したから、今年で35周年なんですよ」と歴史について触れると、香取は「すごいですね～」と感心しながら、自身のCDデビューが同じ年だったことを振り返り、「月見バーガーと同期です！」と、さらにうれしそうな表情を見せながら撮影をスタートした。
新CMは、久しぶりに地元へ帰った香取がマクドナルドで「北海道産じゃがペッパー月見」を購入し、親しい友人とのパーティーに参加するストーリー。香取は大好きな“月見”をたくさん買えたうれしさと、その“月見”を見て喜ぶ友人のリアクションを想像しながら、笑顔いっぱいで道を急ぐ。
ややテンションを抑えた演技でリハーサルに臨んでいた香取だが、いざ本番になると、たっぷりと気持ちが込められた“全開”の芝居を披露し、監督も1テイク目から「素晴らしい！」と大絶賛。香取は「プライベートでも友だちを招待して、この“月見”を届けるシチュエーションを楽しんでみたい」と笑顔で話した。
広いスタジオの中央に設営されたビル屋上の美術セットに入り、背景の空に浮かんだ真ん丸の美しい月を見て「わ～すごい！」と、童心に返ったような笑顔を見せていた香取。「月見～またでた月見でた～♪」と、民謡「炭坑節」を現代風にアレンジし、マクドナルド「月見バーガー」第2弾商品の登場を歌った楽曲が流れる中、香取と友人たちは「サノヨイヨイ」と楽しそうにポーズをとりながら合唱する。バーチャルな景色ながらもスタジオ内にはお月見のムードが漂い、その後も和気あいあいとした楽しい雰囲気の中でCM撮影が続けられた。
待ちに待った“食べカット”の時間が来ると、さらに元気を増した笑顔で「どれだけおいしく食べるか…この日のために40年間、訓練してきました！」と意気込みを語った香取。カメラが回り、「北海道産じゃがペッパー月見」にパクリとかじりつくと、じっくり味わってから「“じゃが”がすごいゴロゴロしてる！」と、これまで食べてきた「月見バーガー」とは異なる個性に驚きの表情を見せた。そのまま立て続けに数テイクの撮影を行った香取だが、あまりにも“食べカット”が楽しかったようで、「あと100個くらい食べられますよ（笑）」と監督にアピールし、周囲の笑いを誘った。
CM撮影終了後のインタビューでは、あらためてマクドナルドCM初出演の喜びを語り、ガッツポーズを見せた香取。この日のために芸能界で積んできたキャリアを注ぎ込んで演技に臨んだことを力強く語り、確かな手応えを感じたことをアピールした。
また香取は、芸能の仕事を始めた小学生の頃、撮影現場に差し入れてもらったマクドナルドのバーガーを仲間と取り合いながら15個も食べたという豪快なエピソードを披露。現在でも、マクドナルドでの食事では「マックフライポテトLサイズ」を全部食べ切ってからバーガーを食べ始めるという独自のルーティンがあることを明かした。
TVCM『北海道産じゃがペッパー月見「月見でたでた」香取篇』は、9月22日より全国放映（⼀部地域を除く）。
※香取慎吾のインタビュー全文は以下の通り。
＜インタビュー全文＞
--マクドナルドのCMに初出演した感想をお聞かせください。
夢が叶いました。やったぜ！ もうガッツポーズですよ。本当に夢が叶いまして…この撮影に向けても昨日の夜から緊張しました。あまりの嬉しさと興奮によって緊張してしまう。本当に嬉しいですね。しかも「月見」ですよ！ マクドナルドファンとしては「そろそろ月見の季節だな」なんて、CMが始まるちょい前から思って…やっぱり来たな、と。そうか、香取慎吾か…ありがとうございます！（笑）
--マクドナルドにまつわる思い出やエピソードはありますか？
ええ～…5時間ぐらい語りますけど（笑）。仕事を始めたのが小学生くらいだったので、雑誌の撮影の合間にスタッフが買ってきてくれて…みんなで取り合いになって（笑）。でも「よく食べる子たちね」っていう感じで、たくさん買ってきてくれた。ボクはそれをひとりで15個ぐらい食べて（笑）。もうその頃から「慎吾ちゃん、やっぱすごいな！」みたいな（笑）。
--マクドナルドの好きなメニューを教えてください。
今回はもう「月見」で呼んでもらったので…「ビッグマック」が好きです（笑）。「月見」がいちばんです！（笑）。月見の季節には「月見」と「ビッグマック」。必ずすべてのバーガーを制覇しながら…「サムライマック」にいっても「ビッグマック」！ 先に新しい味をいただき「ああ、おいしいなあ～」って、「ビッグマック」と（笑）。まず最初に「マックフライポテト」を食べますね。ポテトを全部食べます！ ポテトを全部食べてからバーガーに行くんですね。L（サイズの）ポテトを全部食べてからバーガー（笑）。
--「月見バーガー」第2弾で登場した「北海道産じゃがペッパー月見」を味わった感想をお聞かせください。また、どんなシーンで誰と食べたいと感じたか教えてください。
「北海道産じゃがペッパー月見」。“じゃが”がすごいゴロゴロしてて…ゴロっと食べて何噛みかした後にもゴロゴロ残ってくる感じが、じゃがいもと、玉子がすごく合ってきたところにペッパーが来るんですよ。やられたぜ（笑）！ 今回の撮影で、友だちとみんなで月見しながら、みたいな。あんな感じで最近、地元の友だちと同じように集まって食事したりっていう機会が多いんですよね。だからもう、自分でやりますよ。（CMと同じように）「月見」って友だちに待っててもらって、そこで同じシチュエーションを楽しみたいと思います。
--ほくほくのじゃがいもとたまごの組み合わせが特徴的な「北海道産じゃがペッパー月見」ですが、香取さんが最近、心が満たされた出来事があれば教えてください。
急ですねぇ（笑）。海外に行って…朝方ちょっと目が覚めてしまって、ふと目が覚めてカーテンを開けて外に出たら、朝日がザ～っと……。心が満たされましたね。よく出たな、今の話（笑）。心が満たされたエピソードよく出ましたね（笑）。
--「月見バーガー」は、月を見上げる秋の風物詩として親しまれてきました。表現者としても活動されている香取さんが「月」をテーマにしたら、どんな「月」を描きますか？
よく描く“くろうさぎ”っていう、黒いウサギがいるんです。だから、お月様の中で“くろうさぎ”が月見バーガーを食べている絵を描きたいですね。
--「月見バーガー」は1991年の発売から今年で35周年を迎えます。香取さんが「長く続けていること」や「これからも大切にしたい習慣」があれば教えてください。
91年デビューなんですか!? 月見バーガーと同期ですね！ （自分の）CDデビューは91年ですから。同期か…びっくりですね。うれしいなぁ。大切にしたいことは“笑顔”ですね。なんかこう、笑えない時もあるじゃないですか。だけど、そんな時でも無理やり笑顔を作ったりすると笑えたりするんですよ。だから、それによって笑顔になる“作り笑顔”だとしても、そこから生まれる本当の笑顔もあるから、とにかくなんか笑っていることは大切にしてきたかな。
--新CMをご覧になる皆さまへメッセージをお願いします。
秋の風物詩として楽しまれているマクドナルドの「月見バーガー」は、2026年で35周年を迎えました！ そんな今年はなんと「月見バーガー」第2弾商品として、「北海道産じゃがペッパー月見」が新たに登場します。「月見バーガー」第2弾は、9月24日木曜日から、秋ならではの味わいを、ぜひ全国のマクドナルドでお楽しみください！
【写真】月見バーガーを食べて満面の笑みを見せる香取慎吾
新TVCMでは、マクドナルドの大ファンと公言している香取が、月見ファミリーのCMに初登場。「北海道産じゃがペッパー月見」を手に、仲間と共に“二度目の月見”を楽しむストーリーが描かれる。第1弾CMと同様、CMソングには民謡「炭坑節」をアレンジした楽曲を使用。木村カエラが「まさか二度目の月見でた！」と歌う軽快な楽曲に乗せ、第2弾の登場を印象的に伝える。
打ち合わせの席で監督が「『月見バーガー』は 1991年に発売したから、今年で35周年なんですよ」と歴史について触れると、香取は「すごいですね～」と感心しながら、自身のCDデビューが同じ年だったことを振り返り、「月見バーガーと同期です！」と、さらにうれしそうな表情を見せながら撮影をスタートした。
新CMは、久しぶりに地元へ帰った香取がマクドナルドで「北海道産じゃがペッパー月見」を購入し、親しい友人とのパーティーに参加するストーリー。香取は大好きな“月見”をたくさん買えたうれしさと、その“月見”を見て喜ぶ友人のリアクションを想像しながら、笑顔いっぱいで道を急ぐ。
ややテンションを抑えた演技でリハーサルに臨んでいた香取だが、いざ本番になると、たっぷりと気持ちが込められた“全開”の芝居を披露し、監督も1テイク目から「素晴らしい！」と大絶賛。香取は「プライベートでも友だちを招待して、この“月見”を届けるシチュエーションを楽しんでみたい」と笑顔で話した。
広いスタジオの中央に設営されたビル屋上の美術セットに入り、背景の空に浮かんだ真ん丸の美しい月を見て「わ～すごい！」と、童心に返ったような笑顔を見せていた香取。「月見～またでた月見でた～♪」と、民謡「炭坑節」を現代風にアレンジし、マクドナルド「月見バーガー」第2弾商品の登場を歌った楽曲が流れる中、香取と友人たちは「サノヨイヨイ」と楽しそうにポーズをとりながら合唱する。バーチャルな景色ながらもスタジオ内にはお月見のムードが漂い、その後も和気あいあいとした楽しい雰囲気の中でCM撮影が続けられた。
待ちに待った“食べカット”の時間が来ると、さらに元気を増した笑顔で「どれだけおいしく食べるか…この日のために40年間、訓練してきました！」と意気込みを語った香取。カメラが回り、「北海道産じゃがペッパー月見」にパクリとかじりつくと、じっくり味わってから「“じゃが”がすごいゴロゴロしてる！」と、これまで食べてきた「月見バーガー」とは異なる個性に驚きの表情を見せた。そのまま立て続けに数テイクの撮影を行った香取だが、あまりにも“食べカット”が楽しかったようで、「あと100個くらい食べられますよ（笑）」と監督にアピールし、周囲の笑いを誘った。
CM撮影終了後のインタビューでは、あらためてマクドナルドCM初出演の喜びを語り、ガッツポーズを見せた香取。この日のために芸能界で積んできたキャリアを注ぎ込んで演技に臨んだことを力強く語り、確かな手応えを感じたことをアピールした。
また香取は、芸能の仕事を始めた小学生の頃、撮影現場に差し入れてもらったマクドナルドのバーガーを仲間と取り合いながら15個も食べたという豪快なエピソードを披露。現在でも、マクドナルドでの食事では「マックフライポテトLサイズ」を全部食べ切ってからバーガーを食べ始めるという独自のルーティンがあることを明かした。
TVCM『北海道産じゃがペッパー月見「月見でたでた」香取篇』は、9月22日より全国放映（⼀部地域を除く）。
※香取慎吾のインタビュー全文は以下の通り。
＜インタビュー全文＞
--マクドナルドのCMに初出演した感想をお聞かせください。
夢が叶いました。やったぜ！ もうガッツポーズですよ。本当に夢が叶いまして…この撮影に向けても昨日の夜から緊張しました。あまりの嬉しさと興奮によって緊張してしまう。本当に嬉しいですね。しかも「月見」ですよ！ マクドナルドファンとしては「そろそろ月見の季節だな」なんて、CMが始まるちょい前から思って…やっぱり来たな、と。そうか、香取慎吾か…ありがとうございます！（笑）
--マクドナルドにまつわる思い出やエピソードはありますか？
ええ～…5時間ぐらい語りますけど（笑）。仕事を始めたのが小学生くらいだったので、雑誌の撮影の合間にスタッフが買ってきてくれて…みんなで取り合いになって（笑）。でも「よく食べる子たちね」っていう感じで、たくさん買ってきてくれた。ボクはそれをひとりで15個ぐらい食べて（笑）。もうその頃から「慎吾ちゃん、やっぱすごいな！」みたいな（笑）。
--マクドナルドの好きなメニューを教えてください。
今回はもう「月見」で呼んでもらったので…「ビッグマック」が好きです（笑）。「月見」がいちばんです！（笑）。月見の季節には「月見」と「ビッグマック」。必ずすべてのバーガーを制覇しながら…「サムライマック」にいっても「ビッグマック」！ 先に新しい味をいただき「ああ、おいしいなあ～」って、「ビッグマック」と（笑）。まず最初に「マックフライポテト」を食べますね。ポテトを全部食べます！ ポテトを全部食べてからバーガーに行くんですね。L（サイズの）ポテトを全部食べてからバーガー（笑）。
--「月見バーガー」第2弾で登場した「北海道産じゃがペッパー月見」を味わった感想をお聞かせください。また、どんなシーンで誰と食べたいと感じたか教えてください。
「北海道産じゃがペッパー月見」。“じゃが”がすごいゴロゴロしてて…ゴロっと食べて何噛みかした後にもゴロゴロ残ってくる感じが、じゃがいもと、玉子がすごく合ってきたところにペッパーが来るんですよ。やられたぜ（笑）！ 今回の撮影で、友だちとみんなで月見しながら、みたいな。あんな感じで最近、地元の友だちと同じように集まって食事したりっていう機会が多いんですよね。だからもう、自分でやりますよ。（CMと同じように）「月見」って友だちに待っててもらって、そこで同じシチュエーションを楽しみたいと思います。
--ほくほくのじゃがいもとたまごの組み合わせが特徴的な「北海道産じゃがペッパー月見」ですが、香取さんが最近、心が満たされた出来事があれば教えてください。
急ですねぇ（笑）。海外に行って…朝方ちょっと目が覚めてしまって、ふと目が覚めてカーテンを開けて外に出たら、朝日がザ～っと……。心が満たされましたね。よく出たな、今の話（笑）。心が満たされたエピソードよく出ましたね（笑）。
--「月見バーガー」は、月を見上げる秋の風物詩として親しまれてきました。表現者としても活動されている香取さんが「月」をテーマにしたら、どんな「月」を描きますか？
よく描く“くろうさぎ”っていう、黒いウサギがいるんです。だから、お月様の中で“くろうさぎ”が月見バーガーを食べている絵を描きたいですね。
--「月見バーガー」は1991年の発売から今年で35周年を迎えます。香取さんが「長く続けていること」や「これからも大切にしたい習慣」があれば教えてください。
91年デビューなんですか!? 月見バーガーと同期ですね！ （自分の）CDデビューは91年ですから。同期か…びっくりですね。うれしいなぁ。大切にしたいことは“笑顔”ですね。なんかこう、笑えない時もあるじゃないですか。だけど、そんな時でも無理やり笑顔を作ったりすると笑えたりするんですよ。だから、それによって笑顔になる“作り笑顔”だとしても、そこから生まれる本当の笑顔もあるから、とにかくなんか笑っていることは大切にしてきたかな。
--新CMをご覧になる皆さまへメッセージをお願いします。
秋の風物詩として楽しまれているマクドナルドの「月見バーガー」は、2026年で35周年を迎えました！ そんな今年はなんと「月見バーガー」第2弾商品として、「北海道産じゃがペッパー月見」が新たに登場します。「月見バーガー」第2弾は、9月24日木曜日から、秋ならではの味わいを、ぜひ全国のマクドナルドでお楽しみください！