上原浩治、張本勲さんに“大喝”「ハリさん…約束が違いますよ～」 “生涯最後の打席”で対戦
元プロ野球選手で野球解説者の上原浩治（51）が11日、自身のXを更新。きのう10日に訃報が伝えられた元プロ野球選手で野球解説者の張本勲さんへメッセージを送った。
【写真】打席でのたたずまい、構えがさすが…今年、上原と対戦した張本勲さん
上原と張本さんは、TBS系『サンデーモーニング』のスポーツコーナー「週刊御意見番」などで共演。“レギュラーご意見番”を張本さんから受け継いでいた。きのう伝えられた訃報に際し同日、所属事務所を通じてコメントを発表していたが、この日は自身のXに、今年の「サントリードリームマッチ」での写真を投稿。
「ハリさん…約束が違いますよ～」と書き出し、「来年の勝負と、ご飯連れてってくれるって言ってたじゃないですかぁ～」「大『喝』 ですよ!!」と、張本さんの決めぜりふ「喝」を出して、約束が守られなかったことを悔やんだ。そして「ゆっくり休んでくださいね」と悼んだ。
なお上原は、今年の「サントリードリームマッチ2026」に代打で登場した張本さんと対戦。往年の構えで鋭い視線でマウンドを見つめる張本さんに対し、上原は外角高めの直球を投じた。初球はボールと判定されたものの、ここで、まさかの申告敬遠。張本さんの“生涯最後の打席”は「申告敬遠」となり、ベンチへ引き返し、代走が送られていた。
【写真】打席でのたたずまい、構えがさすが…今年、上原と対戦した張本勲さん
上原と張本さんは、TBS系『サンデーモーニング』のスポーツコーナー「週刊御意見番」などで共演。“レギュラーご意見番”を張本さんから受け継いでいた。きのう伝えられた訃報に際し同日、所属事務所を通じてコメントを発表していたが、この日は自身のXに、今年の「サントリードリームマッチ」での写真を投稿。
なお上原は、今年の「サントリードリームマッチ2026」に代打で登場した張本さんと対戦。往年の構えで鋭い視線でマウンドを見つめる張本さんに対し、上原は外角高めの直球を投じた。初球はボールと判定されたものの、ここで、まさかの申告敬遠。張本さんの“生涯最後の打席”は「申告敬遠」となり、ベンチへ引き返し、代走が送られていた。