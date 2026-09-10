無料トッピングのコロチャーでオリジナル丼を作成

吉野家の新メニュー「月見牛とじ御膳」をグルメYouTuber山崎NANAが大絶賛！「今年で1番美味しい！」

ガストのモーニング食べ放題をグルメYouTuber山崎NANAが絶賛「コスパ最高すぎる！！！」

なか卯の新モーニングメニュー「鶏そぼろまぜのっけ朝食」をグルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「コスパ最高！」

【なか卯】新モーニングメニュー「鶏そぼろまぜのっけ朝食」がコスパ最高すぎた！衝撃の安さの満腹朝定食で幸せを感じた爆食女の朝活【大食い】

【すき家】ポークロックカレーの肉ダブルを食べたら予想外にデカ盛りで満腹すぎた！【大食い】

【ガスト】ガストの朝食ビュッフェがコスパ最高すぎた！豪華で美味しすぎるメニューを朝から好きなだけ食べ放題した爆食女の満腹モーニング【大食い】

チャンネル情報

グルメ系の動画を投稿してます！チャンネル登録よろしくね！年内5万人目標！ ・TikTok http://www.tiktok.com/@nana_n_n_n ・X http://Twitter.com/@nana_n_n_n ・お仕事の依頼等はコチラから y0818.nana@gmail.com