山岡家の期間限定「旨辛スタミナラーメン」をグルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「ガッツリ満腹！！」
人気グルメYouTuberの山崎NANAが、「【山岡家】期間限定メニュー「旨辛スタミナラーメン」が最高に美味しすぎて仰天！デカ盛りチャーシューで満腹大優勝した爆食女【大食い】」を公開した。動画では、ラーメン山岡家の期間限定メニューを実食し、その圧倒的なボリュームとスタミナ満点の味わいをレポートしている。
ラーメン山岡家を訪れた山崎は、期間限定の「旨辛スタミナラーメン」に、特製ギョーザと半ライスを注文。さらにアプリの無料クーポンを活用し、コロチャーとメンマを追加トッピングする工夫を見せた。提供されたラーメンは真っ赤なスープが特徴的で、一口飲むと「じわじわ辛い」としながらも「旨辛おいちーね」と笑顔を見せる。特大の自家製炙りチャーシュー、キムチ、キャベツ、揚げニンニクなど具材がたっぷりと乗っており、もっちもちの中太麺に旨辛スープがよく絡む様子が収められている。
食べ進める中、無料トッピングのコロチャーをご飯に乗せ、そこに旨辛スープをかけたオリジナルの「旨辛コロチャー丼」を披露。極厚の炙りチャーシューや、香ばしく焼き上げられた特製ギョーザと共に堪能し、ラーメン、餃子、コロチャー丼の組み合わせを「山岡家の黄金フォーメーション」と表現して豪快に食べ進めた。
完食後、期間限定メニューについて「名前の通りスタミナガッツリ」と振り返り、特に炙りチャーシューの美味しさを高く評価して動画を締めた。山岡家ならではのガッツリ感と、無料トッピングを活用したアレンジは、次に店舗へ足を運ぶ際の参考になるだろう。
ラーメン山岡家を訪れた山崎は、期間限定の「旨辛スタミナラーメン」に、特製ギョーザと半ライスを注文。さらにアプリの無料クーポンを活用し、コロチャーとメンマを追加トッピングする工夫を見せた。提供されたラーメンは真っ赤なスープが特徴的で、一口飲むと「じわじわ辛い」としながらも「旨辛おいちーね」と笑顔を見せる。特大の自家製炙りチャーシュー、キムチ、キャベツ、揚げニンニクなど具材がたっぷりと乗っており、もっちもちの中太麺に旨辛スープがよく絡む様子が収められている。
食べ進める中、無料トッピングのコロチャーをご飯に乗せ、そこに旨辛スープをかけたオリジナルの「旨辛コロチャー丼」を披露。極厚の炙りチャーシューや、香ばしく焼き上げられた特製ギョーザと共に堪能し、ラーメン、餃子、コロチャー丼の組み合わせを「山岡家の黄金フォーメーション」と表現して豪快に食べ進めた。
完食後、期間限定メニューについて「名前の通りスタミナガッツリ」と振り返り、特に炙りチャーシューの美味しさを高く評価して動画を締めた。山岡家ならではのガッツリ感と、無料トッピングを活用したアレンジは、次に店舗へ足を運ぶ際の参考になるだろう。
YouTubeの動画内容
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