自転車追い抜き「新ルール」で相次ぐ交通違反　警視庁が都内の黄色センターラインを「白線」に塗り直しへ【スポットライト】

今年4月の道路交通法の改正とあわせ、車が自転車を追い抜く際のルールが決められたことにより、車が自転車との間隔を保つためはみ出し禁止の黄色のセンターラインを越えてしまう別の交通違反がおきていることがスポットライトの調査報道でわかりました。この報道を受け、警視庁は東京都内にある黄色のセンターラインのおよそ半数を「白線」に塗り直す方針であることが新たにわかりました。

今年4月の道路交通法の改正で自転車を追い抜く際、車に少なくとも1メートルの間隔を空けることなどが求められている。

FNNが調査したところ、自転車との距離を取ろうとした車が黄色のセンターラインを越えてしまうケースが相次いで確認され、別の交通違反が起きている実態が浮き彫りになった。

警視庁が都内にあるおよそ1700キロにわたる黄色のセンターライン区間を調査に乗り出している。都内で最も多い83カ所のセンターライン区間を抱える福生警察署では、8月、警察官が自転車で管内の黄色のセンターライン区間を1カ所ずつ訪れて調査した。

調査を受けて、警視庁は都内のセンターライン区間の少なくともおよそ半数をはみ出し可能な「白線」に塗り直す方針だという。

警視庁交通規制課の時任瑞穂管理官は「（黄色のセンターラインでは）車両は自転車を追い越す場合であっても、道路の右側部分へはみだして通行することが禁止されている。現在、実態に即した交通規制になっているか確認を実施しているところで、交通規制が実施されているおよそ1700キロ中の半数程度は見直す見込みで、複数年で対応していきたいと考えている」と話す。

また、FNNが取材した中野区内では、警視庁が全ての黄色のセンターラインを白線に塗り直す方針であることが新たに分かった。

全国の警察を監督する警察庁は、「（はみ出し禁止をめぐり）一部で声が上がっていることは把握しているが、具体的な件数については把握していない。問題が生じる場合は必要に応じて規制の解除（塗り直し）も検討するよう指示している」としている。

駐車車両を避けて走る自転車との距離を確保しようとして、車がさらに大きくセンターラインを越えてしまっている実態もある。

警視庁は自転車が車道を安心して走れるよう、青色などの自転車専用通行帯の設置を進めているほか、そのための幅が無い車道には矢印をつけた「ナビマーク」を表示して、自転車が走る場所を確保したいとしている。