「脅すつもりだった」“あおり運転”の末に男性はね引きずり重傷負わせたか　殺人未遂容疑で25歳男を逮捕　千葉・長柄町

千葉県長柄町で、あおり運転の末に男性を車ではねて重傷を負わせたとして、25歳の男が逮捕された。男は被害者に車を衝突させた後、はねて逃走したとされるが、「脅すつもりだった」と供述し、容疑を一部否認している。

“あおり運転”の末に 男性はね重傷負わせたか

警察署の階段から降りてきたマスク姿の男。

殺人未遂容疑で逮捕された会社員の藤村拓海容疑者（25）だ。

事件現場は千葉・長柄町の県道。

8月、午前2時ごろ、被害者の車のうしろを走っていた藤村容疑者は、車間距離をつめるなど、あおり運転をはじめる。

被害にあった男性（30）は、たまらず車を止め、注意をしようと車を降りると、藤村容疑者は突然、男性をはねようと車を急発進させるが、男性の車に追突。

すると今度は、車をバックさせたあと、再びアクセルを踏み、男性をはねたということだ。

記者リポート：

よく見てみると、地面にまだ自動車の破片のようなものがあります。

その後、藤村容疑者の行動はエスカレート。

はねられた男性が運転席に近づいたところ、腕をつかんで、そのまま車をバックで走行。

男性は側溝に飛ばされ、肩甲骨を折るなどの重傷。

藤村容疑者は、現場から逃走したということだ。

犯行の動機について、藤村容疑者は「脅しのつもりだった」と容疑を一部否認している。

（「イット！」9月8日放送より）