ワンコが保護した子猫に構いたそうにしていたので、優しく撫でて接し方のお手本を見せたら…？ワンコの人間のような行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で17万8000回再生を突破。「微笑ましい」「お利口さん」「言葉がちゃんと伝わってる」といった声が寄せられています。

【動画：保護猫のことを『優しく撫でてね』と犬に伝えた結果→お手本を見せると…尊すぎる『まさかの光景』】

ワンコに子猫の撫で方を教えたら…

Instagramアカウント「hibachi_tsuzura」に投稿されたのは、保護犬の「ひばち」君の尊い行動です。元野良猫の「茅（かや）」ちゃんがお家に迎えられたばかりの頃、ひばち君は茅ちゃんのそばに行って「一緒に遊びたいな～」というように見ていたそう。

しかし当時の茅ちゃんはまだ子猫だったため、ひばち君とは体格差がありすぎて上手に遊ぶのは難しそうだったとか。ひばち君も「こんな小さな子とワンプロしたら、怪我をさせてしまうかも…」と気を遣って、どう接したらいいか悩んでいる様子だったといいます。

そこで飼い主さんはひばち君の目の前で茅ちゃんを優しく撫でて、「優しくするんだよ」と教えてみたそうです。

まさかの光景にほっこり

するとひばち君は真剣な表情で飼い主さんの手の動きを観察した後で、「こう？」と真似してカーペットを優しく撫でたとか。完全に状況を理解してナデナデの練習をするなんて、まるで人間のよう…！ひばち君の賢さと優しさを感じる光景には、驚く人や笑顔になる人が続出することとなりました。

この投稿には「めっちゃ可愛い。仲良くしたいのね」「賢くて優しい子ですね」「ちゃんと真似てるのが凄い」「本当にワンちゃんですか？」といったコメントが寄せられています。

保護犬2匹と保護猫2匹の尊い日常

お家には他にも保護犬の「つづら」君と保護猫の「穂（ほの）」ちゃんがいて、4匹の犬猫たちが種族の壁を越えて絆を育み、本当の家族のように仲良く暮らしているそうです。

現在は茅ちゃんも大きくなって、ひばち君やつづら君とも上手に遊べるようになっているといいます。なんと茅ちゃんVSワンコ2匹の戦いが繰り広げられていることも！どう考えてもひばち君＆つづら君コンビが有利ですが、2匹とも優しいのでちゃんと手加減して負けてあげるのだとか。

これからも4匹にはお互いを思いやりながら、幸せいっぱいの日々を過ごしてほしいですね。

ひばち君たちの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、InstagramやYouTubeをチェックしてみてください。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hibachi_tsuzura」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。