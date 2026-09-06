黒猫チョコさんも警告。「明日は大雨だから防災グッズ準備してね」
YouTubeチャンネル「Cat sickness and chocolate」が、「エコー猫『明日は大雨だから防災グッズ準備してね』」を公開しました。動画では、黒猫チョコさんがマイクに向かって鳴き、その声に壮大なエコーがかかるシュールな様子が収められています。
動画が始まると、パソコンと接続された立派なマイクの前に、香箱座りで陣取るチョコさんの姿が映し出されます。カメラをじっと見つめながら「アオーン」と鳴くと、まるで広い体育館や町内放送のスピーカーから流れてくるような、深いエコーが響き渡ります。
その後も「アオーーン」「エオーン」と、マイクに向かって的確に鳴き声を披露するチョコさん。立派なエコーがかかる自身の声に動じることもなく、堂々とした態度で放送を続けます。しかし途中で、口を大きく開けたものの声を出さないという、マイペースで可愛らしい瞬間も訪れました。
動画の最後には、「アオーーーーン」とひときわ長く響き渡る渾身のロングトーンを披露。動画タイトルの「明日は大雨だから防災グッズ準備してね」という言葉の通り、まるで大雨に備えた地域への防災放送を忠実に代行しているかのような、頼もしい響きとなっています。わずか十数秒の出来事ながら、エコーと猫の鳴き声という異色の組み合わせが、見る者にシュールな笑いと癒やしを提供してくれます。
動画が始まると、パソコンと接続された立派なマイクの前に、香箱座りで陣取るチョコさんの姿が映し出されます。カメラをじっと見つめながら「アオーン」と鳴くと、まるで広い体育館や町内放送のスピーカーから流れてくるような、深いエコーが響き渡ります。
その後も「アオーーン」「エオーン」と、マイクに向かって的確に鳴き声を披露するチョコさん。立派なエコーがかかる自身の声に動じることもなく、堂々とした態度で放送を続けます。しかし途中で、口を大きく開けたものの声を出さないという、マイペースで可愛らしい瞬間も訪れました。
動画の最後には、「アオーーーーン」とひときわ長く響き渡る渾身のロングトーンを披露。動画タイトルの「明日は大雨だから防災グッズ準備してね」という言葉の通り、まるで大雨に備えた地域への防災放送を忠実に代行しているかのような、頼もしい響きとなっています。わずか十数秒の出来事ながら、エコーと猫の鳴き声という異色の組み合わせが、見る者にシュールな笑いと癒やしを提供してくれます。
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チャンネル情報
「猫わずらい」が運営する「チョコ＆ラテ」チャンネルです。 黒猫のチョコは、穏やかで「お姉さん」のような性格ですが、実は甘えん坊な一面も。白猫のラテは、活発で「妹」のようなタイプ。鳴き声が大きく、すぐにそれと分かるほど人懐っこい猫です。（生まれつき、少し耳が聞こえにくいかもしれません）
youtube.com/@nekowazurai YouTube