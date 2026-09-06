チャンネル情報

「猫わずらい」が運営する「チョコ＆ラテ」チャンネルです。 黒猫のチョコは、穏やかで「お姉さん」のような性格ですが、実は甘えん坊な一面も。白猫のラテは、活発で「妹」のようなタイプ。鳴き声が大きく、すぐにそれと分かるほど人懐っこい猫です。（生まれつき、少し耳が聞こえにくいかもしれません）