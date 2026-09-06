バレーボール男子のアジア選手権（６日、福岡・北九州市立総合体育館）で、世界ランキング６位の日本は同４９位のバーレーンに３-０でストレート勝ちし、開幕２連勝を飾った。

今大会で優勝すれば最短で２０２８年ロサンゼルス五輪出場が決まる。日本は第１、２セットをともに２５-１５で連取したが、第３セットは終盤まで競り合い、２５-２３で制した。１９得点で２試合連続の両チーム最多得点をマークした高橋藍（ルブリン）は、ストレート勝ちにも厳しい言葉を並べた。

第３セットで高橋が問題視したのは、リードした場面で生じた緩みだった。「１、２セット目を取ると、３セット目に少しゆるい雰囲気じゃないですけど、気持ち的には『勝ちに行くよ』って言ってますけど、少し自分たちも休憩してしまう。２点リードができたところでも、ふっと気が抜けてしまうっていうのが、２点追いつかれるところにつながっていると思ってます」と振り返った。

さらに力のある相手との対戦も見据える。「あれが相手、中国であったりイランであったりってなると、さらに点差をつけられていくっていうか、逆転されるんじゃないかなと僕は思っている」と警戒。「僕の中では甘い展開をつくってしまうっていうのは良くない。そこはチームとして全体認識が必要」と課題を挙げた。

８日の１次リーグ最終戦ではオーストラリアと対戦する。「今日みたいな３セット目の試合をすると、僕は１セットを落としてしまうんじゃないかなというか、難しい展開になるんじゃないかなと思っているので、そこはしっかり反省したい」と課題を口にした。

その上で「まずは変わらず自分たちのバレーボールを出していくことと、自分たちから点を取りに行く。最後はやっぱり勝ちに常にこだわって、最後の１点を取っていくこと。そこにフォーカスしてやっていきたい」。３連勝をかけた一戦でも、最後の１点まで勝ちにこだわる。