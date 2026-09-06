パパに辛辣な態度を取ってしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で44万回再生を突破し、「可愛くてウケるｗ」「思わず笑ってしまった」「微笑ましいですｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『酔っ払い眠った父』と添い寝する犬→ふと見たら『しっぽの上』に手が乗っていて…思わず吹き出す『辛辣な対応』】

仲良く添い寝かと思いきや！？

Instagramアカウント「fuji_jun1205」の投稿主さんは、柴犬『小雨』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。

ある日、飲んで帰宅したパパは、小雨ちゃんに「ただいまー♡」と嬉しそうにチュッチュ。すっかりご機嫌な様子でしたが、そのまま小雨ちゃんの隣で寝落ちしてしまったそうです。

しばらくして投稿主さんが様子を見てみると、パパの手が小雨ちゃんの尻尾あたりに乗っていました。小雨ちゃんは丸くなって、そのまま眠っています。

微笑ましく眺めていたところ、次の瞬間、まさかの行動に。どうやらやっぱり邪魔だったようで、小雨ちゃんは後ろ足でパパの手を蹴飛ばしていたのです。

仲良しだからこそ許していたものの、ずっと我慢していたのかもしれません。さりげなく手をどけるあたりに、小雨ちゃんの辛辣ながらも可愛らしい意思表示が感じられます。

「やっぱり嫌だったんだ！」と、夜中にひとりで吹き出してしまうほど絶妙な一幕。大好きなパパにも妥協しない小雨ちゃんでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「蹴り方も優しいですね」「小雨ちゃんになら蹴られても嬉しいですよね」など沢山の反響がありました。

仲睦まじい光景にホッコリ♡

実は、小雨ちゃんとパパはとっても仲良し。パパには、テレビを見ながら夕飯を食べるという毎日の習慣があります。

そして、その時間になると小雨ちゃんも決まってパパの目の前へ。テーブルに前足をちょこんと乗せ、じっとパパの顔を見つめるのが小雨ちゃんの日課。

まるで「今日もそばにいるよ」と言っているようです。ときどきパパになでてもらうと、うれしそうな表情を浮かべることも。

パパに構ってもらいたい小雨ちゃんの姿から、2人の深い仲の良さが伝わってきます。

Instagramアカウント「fuji_jun1205」には、小雨ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「fuji_jun1205」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。