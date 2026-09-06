「これ、体に良さそう」で選ぶのは危険？本当に安心なパンを選ぶために知っておきたい成分表示の罠
健康パンの専門家であるむらまつさき氏が、YouTubeチャンネル「健康パンの専門家 むらまつ さき【砂糖・油・卵・乳不使用グルテンフリーパン】」にて、「そのパン、本当に安心？食べるものを賢く選ぶために知っておきたいこと」と題した動画を公開した。動画では、「健康そう」というイメージだけでパンを選ぶことの落とし穴と、消費者がみずから原材料を「知る」ことの重要性について解説している。
むらまつ氏はまず、商品のパッケージに書かれた「カロリー控えめ」や「塩分対策」といったキャッチコピーにつられ、無意識のうちに体に悪影響を及ぼすものを摂取してしまうリスクを指摘する。その具体例として、裏面の成分表示によく記載されている人工甘味料「スクラロース」を挙げた。スクラロースの開発背景には農薬が関わっていることを取り上げ、背景を知ることで見方が変わる事実を提示した。
重要なのは、全国一律の安全基準を鵜呑みにするのではなく、何が使われているかを自ら調べ、「自分の体の中に入っていいのかを判断する」ことだと説く。選択の幅を広げる手段として、市販品に不安がある場合は、材料を自分で決められる「手作りする」という選択肢を持つことも有効であると提案した。
むらまつ氏はまず、商品のパッケージに書かれた「カロリー控えめ」や「塩分対策」といったキャッチコピーにつられ、無意識のうちに体に悪影響を及ぼすものを摂取してしまうリスクを指摘する。その具体例として、裏面の成分表示によく記載されている人工甘味料「スクラロース」を挙げた。スクラロースの開発背景には農薬が関わっていることを取り上げ、背景を知ることで見方が変わる事実を提示した。
重要なのは、全国一律の安全基準を鵜呑みにするのではなく、何が使われているかを自ら調べ、「自分の体の中に入っていいのかを判断する」ことだと説く。選択の幅を広げる手段として、市販品に不安がある場合は、材料を自分で決められる「手作りする」という選択肢を持つことも有効であると提案した。
YouTubeの動画内容
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