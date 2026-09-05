在宅していた他の家族の証言と長年の確執の有無が事件解明の鍵

殺意の有無は本人の言葉ではなく「客観的な状況」で決まる

凶器の裁ちばさみはどこにあったのか、どう刺さったのか

最大の疑問「朝7時過ぎに親子は何を巡って激しく争ったのか」

【新潟県村上市】65歳以上同士の介護が61.9％に。元刑事が警鐘を鳴らす「介護・看病疲れ」の末路

元警視庁刑事が解説「放送禁止用語」の裏側 法律で禁止された言葉はない

「聖闘士星矢」作者が約46億8600万円の被害。元マネージャーの3つの手口と民事提訴の背景

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。