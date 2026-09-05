「なぜ朝7時に激しく争ったのか」17歳女子高生が父親をハサミで刺した事件の不可解な謎
治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が自身のYouTubeチャンネルで「【滋賀】17歳女子高生、父親の喉をハサミで一突き…一体何が？ 元警視庁刑事が解説」を公開した。滋賀県近江八幡市で17歳の女子高生が父親の首をハサミで刺し、その後死亡した事件について、元警視庁刑事の視点から不可解な謎と今後の捜査の焦点を鋭く解説している。
動画で小比類巻氏は、事件の報道事実を整理した上で、現段階では「肝心な部分がほとんど見えてきていない」と指摘する。最大の疑問点として、「そもそも朝の7時過ぎに、父親と17歳の娘が何を巡ってそこまで激しく争っていたのか」を挙げる。学校生活、スマートフォンの使い方、外出ルールなど口論の火種は考えられるものの、首を刺す事態に至るまでの経緯に強い違和感を示した。
さらに、凶器となった裁ちばさみについて、「もみ合っている場所の手の届くところに偶然あったのか、それとも別の場所から準備して持ってきたのか」と、その出処と握った向きなどの詳細な解明が重要だと語る。逮捕された娘は「もみ合っている際にハサミが喉に刺さった」と殺意を否認しているが、小比類巻氏は「殺意というのは本人の言葉だけで決まるものではない」と強調。「傷の深さや刺さった角度、娘の供述が現場の客観的な状況と一致しているかどうか」が判断基準になると述べ、司法解剖の結果や現場に残された痕跡との綿密な照合が不可欠であるとした。
また、事件発生時に他の家族も在宅していたという報道に触れ、「父親と娘の口論がいつから始まり、何を言い争い、どちらから手を出したのか。他の家族は何を見聞きしていたのか」という目撃証言の重要性も指摘する。突発的な激しい衝突だったのか、長年積み重なった親子の確執の末に起きた事件なのか。小比類巻氏は、スマートフォンの通信履歴や家庭環境など、事件の背後にある「見えない部分」を総合的に見極める必要があると語り、全容解明に向けた慎重な捜査の重要性を訴えかけた。
動画で小比類巻氏は、事件の報道事実を整理した上で、現段階では「肝心な部分がほとんど見えてきていない」と指摘する。最大の疑問点として、「そもそも朝の7時過ぎに、父親と17歳の娘が何を巡ってそこまで激しく争っていたのか」を挙げる。学校生活、スマートフォンの使い方、外出ルールなど口論の火種は考えられるものの、首を刺す事態に至るまでの経緯に強い違和感を示した。
さらに、凶器となった裁ちばさみについて、「もみ合っている場所の手の届くところに偶然あったのか、それとも別の場所から準備して持ってきたのか」と、その出処と握った向きなどの詳細な解明が重要だと語る。逮捕された娘は「もみ合っている際にハサミが喉に刺さった」と殺意を否認しているが、小比類巻氏は「殺意というのは本人の言葉だけで決まるものではない」と強調。「傷の深さや刺さった角度、娘の供述が現場の客観的な状況と一致しているかどうか」が判断基準になると述べ、司法解剖の結果や現場に残された痕跡との綿密な照合が不可欠であるとした。
また、事件発生時に他の家族も在宅していたという報道に触れ、「父親と娘の口論がいつから始まり、何を言い争い、どちらから手を出したのか。他の家族は何を見聞きしていたのか」という目撃証言の重要性も指摘する。突発的な激しい衝突だったのか、長年積み重なった親子の確執の末に起きた事件なのか。小比類巻氏は、スマートフォンの通信履歴や家庭環境など、事件の背後にある「見えない部分」を総合的に見極める必要があると語り、全容解明に向けた慎重な捜査の重要性を訴えかけた。
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チャンネル情報
元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。