公認心理師が解説する「外づらがいい家族」の正体。家の中でだけ態度が変わる理由は“甘えとエネルギー切れ”だった
心理カウンセラー・公認心理師の栗林あや（いがぐりこ）氏が、YouTubeチャンネル「公認心理師いがぐりこの人間関係がラクになる心理学」にて「外ではいい人なのに、家では別人。家の中でだけ態度が変わる人の心理と対処法【公認心理師が解説】」を公開した。
動画では、外では愛想が良いのに家では不機嫌になる家族の心理と、その正しい対処法について解説している。
栗林氏によると、外と家で態度が急変するのには大きく分けて2つの理由があるという。
1つ目は、外で「いい人」を演じるためにエネルギーを使い果たしていること。家に入った瞬間に人に気を配る気力が尽き、愛想よく振る舞うスイッチが切れてしまうためだと説明する。
2つ目は、「家族なら離れていかない」という甘えである。気遣いができる優しい人ほど、無自覚に八つ当たりのターゲットにされやすいという事実を指摘した。
その上で、相手を変えようとするのではなく、不機嫌に巻き込まれないための具体的な接し方を3つ提示している。
1つ目は、「挨拶は1回だけさらっとして返事は待たない」こと。
2つ目は、ため息や不機嫌を「察してあげない」こと。
理由を聞いたり機嫌を取ったりすると、相手をさらに甘えさせてしまうため、腫れ物に触るような対応は避けるべきだと語る。
3つ目は、「相手の機嫌よりも自分の用事を優先する」ことだ。相手が不機嫌そうにしていても、自分まで息を潜める必要はなく、淡々と自分の予定を進めることが重要だと語った。
「外づらがいい家族」を持つ人は、他人に相談しても理解されず孤独を抱えがちだと栗林氏は寄り添う。
相手の不機嫌は相手自身の問題であり、自分の関わり方のせいではないと気づくことが、自分を守る第一歩であると結論付けた。
動画では、外では愛想が良いのに家では不機嫌になる家族の心理と、その正しい対処法について解説している。
栗林氏によると、外と家で態度が急変するのには大きく分けて2つの理由があるという。
1つ目は、外で「いい人」を演じるためにエネルギーを使い果たしていること。家に入った瞬間に人に気を配る気力が尽き、愛想よく振る舞うスイッチが切れてしまうためだと説明する。
2つ目は、「家族なら離れていかない」という甘えである。気遣いができる優しい人ほど、無自覚に八つ当たりのターゲットにされやすいという事実を指摘した。
その上で、相手を変えようとするのではなく、不機嫌に巻き込まれないための具体的な接し方を3つ提示している。
1つ目は、「挨拶は1回だけさらっとして返事は待たない」こと。
2つ目は、ため息や不機嫌を「察してあげない」こと。
理由を聞いたり機嫌を取ったりすると、相手をさらに甘えさせてしまうため、腫れ物に触るような対応は避けるべきだと語る。
3つ目は、「相手の機嫌よりも自分の用事を優先する」ことだ。相手が不機嫌そうにしていても、自分まで息を潜める必要はなく、淡々と自分の予定を進めることが重要だと語った。
「外づらがいい家族」を持つ人は、他人に相談しても理解されず孤独を抱えがちだと栗林氏は寄り添う。
相手の不機嫌は相手自身の問題であり、自分の関わり方のせいではないと気づくことが、自分を守る第一歩であると結論付けた。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
公認心理師いがぐりこが、人間関係に疲れやすい30～50代女性へ、今日から使える心理学をお届けします。心理カウンセラー歴12年以上、1,165件超のカウンセリングと2,697名以上のセミナー実績。FAP療法などトラウマケアを専門に、自己肯定感の高め方や不安の手放し方をわかりやすく解説します。
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