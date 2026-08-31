検証結果まとめ：水を飲むタイミングで血糖値の変動は変わるのか

食事と水の関係：水で血糖値の上昇は薄まるのか？

「意外と知らない」パンと牛乳の組み合わせ！血糖値の急上昇を抑える牛乳の力

意外と知らない牛丼の食べ方？内科医が検証する「ベジファースト」のリアルな効果

【バレンタインに必見】チョコと血糖値の実験！カカオ量が衝撃の結果を生む！内科医が解説！

チャンネル情報

糖尿病内科医の山村そうが "体を張って検証"する血糖値実験チャンネルです🧑‍⚕️ コンビニ商品・チェーン店メニュー・話題のグルメなどを実際に食べて測定。 「これって血糖値どうなるの？」を、医師自らリアルデータで解説します🔥