子猫を溺愛していた白猫、5年後に成長した子猫との愛の逆転劇

窓際の死闘！喧嘩を売る不届猫に人間が召喚獣を呼んだ結果

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縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos