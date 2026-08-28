意外と知らない「絶対に謝らない人」の心理。証拠を集めて「論破して言い負かそうとする」のは逆効果？
心理カウンセラー・公認心理師の栗林あや（いがぐりこ）が、YouTubeチャンネル「公認心理師いがぐりこの人間関係がラクになる心理学」にて「絶対に謝らない人。すべて人のせいにする心理と対処法【公認心理師が解説】」を公開した。
動画では、すべてを人のせいにする人の心理と、その具体的な対処法について解説している。
身近にいる「自分の非を認めず、人のせいにする人」への対応に疲労を感じる人は少なくない。
栗林は、彼らが絶対に謝らない理由として2つの心理を挙げる。
1つ目は、「自分の非を認めることが、自分の価値の全否定につながっているから」だという。過ちを認めることに強い恐怖を感じるため、無自覚に言い訳を探してしまう。2つ目は、他人のせいにすることで「自分の心の中の不安とか焦りを解消しようとしている」ためである。
自らの嫌な感情を一人で抱えきれず、他人に責任を押し付けて心の安定を保とうとするのだという。
このような相手に対し、多くの人がやりがちなNG行為が「証拠を集めて相手を論破して言い負かそうとすること」だと栗林は指摘する。
理不尽な言い分に対して事実を提示したくなるが、相手にとっては「自分の存在価値を失うことくらい怖いこと」であるため、逃げ道をなくすとさらに強い怒りで攻撃してくるなど、逆効果に陥る。
では、どのように対処すべきか。栗林は「相手に謝らせるのをやめて、自分の生活や時間を守る」こと、そして感じた怒りを「自分の心の平和を取り戻す力に使うこと」を提案する。
事実だけを短く伝えてその場を終わらせ、相手の不機嫌を直す責任は相手自身にあると割り切ることが重要だ。
最後に栗林は「自分は自分の時間を守る」ことの大切さを強調し、理不尽な相手のゲームに乗らず、自分と大切な人のためにエネルギーを使うことの重要性を説いた。
動画では、すべてを人のせいにする人の心理と、その具体的な対処法について解説している。
身近にいる「自分の非を認めず、人のせいにする人」への対応に疲労を感じる人は少なくない。
栗林は、彼らが絶対に謝らない理由として2つの心理を挙げる。
1つ目は、「自分の非を認めることが、自分の価値の全否定につながっているから」だという。過ちを認めることに強い恐怖を感じるため、無自覚に言い訳を探してしまう。2つ目は、他人のせいにすることで「自分の心の中の不安とか焦りを解消しようとしている」ためである。
自らの嫌な感情を一人で抱えきれず、他人に責任を押し付けて心の安定を保とうとするのだという。
このような相手に対し、多くの人がやりがちなNG行為が「証拠を集めて相手を論破して言い負かそうとすること」だと栗林は指摘する。
理不尽な言い分に対して事実を提示したくなるが、相手にとっては「自分の存在価値を失うことくらい怖いこと」であるため、逃げ道をなくすとさらに強い怒りで攻撃してくるなど、逆効果に陥る。
では、どのように対処すべきか。栗林は「相手に謝らせるのをやめて、自分の生活や時間を守る」こと、そして感じた怒りを「自分の心の平和を取り戻す力に使うこと」を提案する。
事実だけを短く伝えてその場を終わらせ、相手の不機嫌を直す責任は相手自身にあると割り切ることが重要だ。
最後に栗林は「自分は自分の時間を守る」ことの大切さを強調し、理不尽な相手のゲームに乗らず、自分と大切な人のためにエネルギーを使うことの重要性を説いた。
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チャンネル情報
公認心理師いがぐりこが、人間関係に疲れやすい30～50代女性へ、今日から使える心理学をお届けします。心理カウンセラー歴12年以上、1,165件超のカウンセリングと2,697名以上のセミナー実績。FAP療法などトラウマケアを専門に、自己肯定感の高め方や不安の手放し方をわかりやすく解説します。
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