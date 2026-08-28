犬生で初めて『犬用の焼肉』を食べることになった13歳のミニチュアダックスフンドさん。あまりの美味しさに顔が…！？欲望に溢れすぎた表情が話題になっているのです。

思わず笑顔になってしまう、おもしろ可愛いその光景は記事執筆時点で275万回を超えて表示されており、3.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：生まれて初めて『犬用の焼肉』を食べた犬→あまりに美味しかったのか、顔が…欲望に溢れた『表情の数々』】

Xアカウント『@kina_mofumofu』に投稿されたのは、生まれて初めて『犬用の焼肉』を食べたミニチュアダックスフンドさんの様子。

この日、犬生で初めて『犬用の焼肉』を食べることになった「きなこ」ちゃん。飼い主さんと一緒にお出かけした先で、専用のメニューを注文してもらったのだといいます。

欲望に溢れすぎた『表情』が話題に

飼い主さんにお肉やお野菜を焼いてもらって…いざ実食。初めて体験する『焼肉』にきなこちゃんは…。

大きな瞳をさらに見開きながら、なりふりかまっていられないといった様子で焼肉を堪能し始めたのだとか。

お肉に集中し過ぎて白目がくっきり見え、勢い余ってフォークの柄にお鼻を突っ込んでしまう等…思いがけず、変顔を連発してしまった模様。

ある意味、最高の食レポともいえる、素晴らしいリアクションで初めての焼肉を平らげてくれたというきなこちゃん。

『この世にこんなに美味しいものがあったのか…！？』とでも言うかのような、美味しすぎてほっぺたどころか目玉まで落っこちてしまいそうな…まさに最高のナイスリアクション。

無邪気すぎるリアクションに悶絶の声も

見ているだけでこちらまで嬉しくなってしまうようなその振る舞いは、多くのユーザーをクスッと笑顔にすると同時にほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「すごい！めっちゃ美味しそうに食べますね！」「この世にこんなおいしいものがあったのか！て顔ｗ」「美味しくて目ん玉落ちそう」「七変化？いや、それ以上かｗ」「顔芸ｗ」など多くのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kina_mofumofu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。