「もうできない」自力での片付けを諦めた住人が明かす数年間の葛藤とリアルな本音
YouTubeチャンネル「スッキリンお片付けチャンネル」が、「これ自分では無理だ」と題した動画を公開した。動画では、ゴミが積み上がり、足の踏み場もなくなった部屋の住人が、自力での片付けを諦めてプロの業者に依頼するまでのリアルな葛藤と心理状況の変化を赤裸々に語っている。
映像は、ペットボトルや空き箱、ビニール袋などが散乱するキッチンの様子からスタートする。住人は、当初は自分で片付けようと試みていたことを告白。「捨てようと思ってゴミ袋買って、一袋をくくって捨てには行く」ものの、その次の行動が継続できなかったという。結果として使い切れなかったゴミ袋が残る現状に直面し、「もうできない自分は」と限界を悟った様子が収められている。
やがて、「もう業者さんにお願いしよう」と決断したという住人。それ以降は「だいぶ気持ちがラク」になったと明かす。プロに頼むことに対しては、「もちろん恥ずかしいのもあるし、どうしても頼まなきゃいけないのか」と、数年にわたって葛藤を抱えていた。しかし、「自分じゃ無理なんだから、無理なことはお願いしよう」と吹っ切れた心境を語り、職場の同僚に対しても自らの状況を打ち明けているという。
さらに、片付けを依頼するまでの数ヶ月間については、YouTubeでお片付け動画を見るうちに「慣れてくる」と説明。「自分だけじゃない」と安心し、「もういっか！」という心境に至ったという、当事者ならではのリアルな心理の変化も明かされた。
動画の最後には、ゴミの山が完全に取り払われ、フローリングが見えるまでに綺麗に清掃されたキッチンの様子が映し出されている。長年片付けに悩んできた住人が、自らの限界を認めて専門家を頼るまでの過程は、同じように悩む人々にとって心理的ハードルを下げる一つのヒントになりそうだ。
映像は、ペットボトルや空き箱、ビニール袋などが散乱するキッチンの様子からスタートする。住人は、当初は自分で片付けようと試みていたことを告白。「捨てようと思ってゴミ袋買って、一袋をくくって捨てには行く」ものの、その次の行動が継続できなかったという。結果として使い切れなかったゴミ袋が残る現状に直面し、「もうできない自分は」と限界を悟った様子が収められている。
やがて、「もう業者さんにお願いしよう」と決断したという住人。それ以降は「だいぶ気持ちがラク」になったと明かす。プロに頼むことに対しては、「もちろん恥ずかしいのもあるし、どうしても頼まなきゃいけないのか」と、数年にわたって葛藤を抱えていた。しかし、「自分じゃ無理なんだから、無理なことはお願いしよう」と吹っ切れた心境を語り、職場の同僚に対しても自らの状況を打ち明けているという。
さらに、片付けを依頼するまでの数ヶ月間については、YouTubeでお片付け動画を見るうちに「慣れてくる」と説明。「自分だけじゃない」と安心し、「もういっか！」という心境に至ったという、当事者ならではのリアルな心理の変化も明かされた。
動画の最後には、ゴミの山が完全に取り払われ、フローリングが見えるまでに綺麗に清掃されたキッチンの様子が映し出されている。長年片付けに悩んできた住人が、自らの限界を認めて専門家を頼るまでの過程は、同じように悩む人々にとって心理的ハードルを下げる一つのヒントになりそうだ。
YouTubeの動画内容
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